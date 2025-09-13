Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: ब्लूटूथ से नकल कर कनिष्ठ लिपिक बने दो और आरोपियों पर SOG ने कसा शिकंजा, अब तक 15 गिरफ्तार

High Court LDC Exam 2022: हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में नकल कर कोर्ट में नौकरी पर लगने वाले दो और आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 13, 2025

Cheating-using-Bluetooth
राकेश जाखड़ व ओमप्रकाश जाट। फोटो: पत्रिका

जयपुर। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में नकल कर विभिन्न कोर्ट में नौकरी पर लगने वाले दो और आरोपियों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने बुधवार को भी हनुमानगढ़ व उदयपुर कोर्ट में नौकरी पर लगने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मामले में अब तक नकल कर विभिन्न कोर्ट में नौकरी पर लगने वाले 13 कर्मचारियों सहित 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह का सरगना पोरव कालेर भी गिरफ्तार आरोपियों में शामिल है।

एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि गुरुवार को नागौर के कुचेरा स्थित खजवाना निवासी ओमप्रकाश जाट व राकेश जाखड़ को गिरफ्तार किया। आरोपी राकेश जाखड़ प्रतियोगी परीक्षा में नकल कर उत्तीर्ण हो गया था और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 04 उदयपुर में पदस्थापित था। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए 8 माह से फरार था।

सरगना पोरव कालेर ने ब्लूटूथ से करवाई थी नकल

आरोपी राकेश को चूरू के छापर स्थित रामपुर निवासी सरगना पोरव कालेर ने ब्लूटूथ से नकल करवाई थी। सरगना पोरव कालेर ने बदले में 5 लाख रुपए लिए थे। आरोपी का परीक्षा केन्द्र गीत गणपति प्राइवेट आइटीआइ अजमेर में था।

7 माह से फरार था ओमप्रकाश

इसी प्रकार आरोपी ओमप्रकाश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संया एक ब्यावर में पदस्थापित था। आरोपी नकल मामला सामने आने के बाद 7 माह से फरार था। आरोपी का परीक्षा केन्द्र गीत श्रीमती रतन बहन राजमल चौधरी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर में था। आरोपी ओमप्रकाश ने ब्लूटूथ नकल गैंग के सरगना पोरव कालेर से नकल करवाने के बदले 5 लाख रुपए में सौदा तय किया था। इसी मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

