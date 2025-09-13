Rajasthan: ब्लूटूथ से नकल कर कनिष्ठ लिपिक बने दो और आरोपियों पर SOG ने कसा शिकंजा, अब तक 15 गिरफ्तार

जयपुर। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में नकल कर विभिन्न कोर्ट में नौकरी पर लगने वाले दो और आरोपियों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने बुधवार को भी हनुमानगढ़ व उदयपुर कोर्ट में नौकरी पर लगने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मामले में अब तक नकल कर विभिन्न कोर्ट में नौकरी पर लगने वाले 13 कर्मचारियों सहित 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह का सरगना पोरव कालेर भी गिरफ्तार आरोपियों में शामिल है।
एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि गुरुवार को नागौर के कुचेरा स्थित खजवाना निवासी ओमप्रकाश जाट व राकेश जाखड़ को गिरफ्तार किया। आरोपी राकेश जाखड़ प्रतियोगी परीक्षा में नकल कर उत्तीर्ण हो गया था और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 04 उदयपुर में पदस्थापित था। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए 8 माह से फरार था।
आरोपी राकेश को चूरू के छापर स्थित रामपुर निवासी सरगना पोरव कालेर ने ब्लूटूथ से नकल करवाई थी। सरगना पोरव कालेर ने बदले में 5 लाख रुपए लिए थे। आरोपी का परीक्षा केन्द्र गीत गणपति प्राइवेट आइटीआइ अजमेर में था।
इसी प्रकार आरोपी ओमप्रकाश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संया एक ब्यावर में पदस्थापित था। आरोपी नकल मामला सामने आने के बाद 7 माह से फरार था। आरोपी का परीक्षा केन्द्र गीत श्रीमती रतन बहन राजमल चौधरी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर में था। आरोपी ओमप्रकाश ने ब्लूटूथ नकल गैंग के सरगना पोरव कालेर से नकल करवाने के बदले 5 लाख रुपए में सौदा तय किया था। इसी मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।