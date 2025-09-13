Rajasthan: ब्लूटूथ से नकल कर कनिष्ठ लिपिक बने दो और आरोपियों पर SOG ने कसा शिकंजा, अब तक 15 गिरफ्तार

इसी प्रकार आरोपी ओमप्रकाश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संया एक ब्यावर में पदस्थापित था। आरोपी नकल मामला सामने आने के बाद 7 माह से फरार था। आरोपी का परीक्षा केन्द्र गीत श्रीमती रतन बहन राजमल चौधरी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर में था। आरोपी ओमप्रकाश ने ब्लूटूथ नकल गैंग के सरगना पोरव कालेर से नकल करवाने के बदले 5 लाख रुपए में सौदा तय किया था। इसी मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।