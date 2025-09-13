Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Rajasthan Crime: किसी और से बात करती थी प्रेमिका, गुस्साए प्रेमी ने रात को खेत पर बुलाया और कर दी निर्मम हत्या

Rajasthan Murder Case: राजस्थान के झुंझुनूं में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या कर शव खेत में फेंकने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है।

झुंझुनू

Anil Prajapat

Sep 13, 2025

Jhunjhunu-Murder-Case-1
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं। गुढ़ागौड़जी थानाक्षेत्र में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या कर शव खेत में फेंकने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि प्रेमिका किसी और से बात करती थी। इस आशंका के चलते गुस्साए प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी।

गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी राममनोहर ने बताया कि युवती की हत्या करने के मामले में खरबासा की ढाणी तन गुढ़ाबावनी निवासी बंटी कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से हिरासत में लिया था। तब से आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही थी। शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया गया।

प्रेमी ही निकला आरोपी

मामले में युवती के भाई ने अज्ञात के खिलाफ उसकी बहन की हत्या कर शव खेत में फेंक में देने का मामला दर्ज कराया था। जांच में सामने आया कि आरोपी का युवती से प्रेम प्रसंग था।

ये है पूरा मामला

गुढ़ागौड़जी थाने क्षेत्र में 8 सितंबर को एक खेत में युवती का शव मिला था। इस माले में मृतका के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की जांच के लिए गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी राम मनोहर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने स्थानीय मुखबिरों की मदद और घटनास्थल की जांच के बाद बंटी कुमार को हिरासत में लिया।

सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जिस पर पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने प्रेम प्रंसग में युवती की हत्या की थी। उसको शक था कि युवती किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है। ऐसे में आरोपी ने युवती को रात में खेत पर बुलाया और फिर ​निर्मम हत्या के बाद उसका शव खेत में फेंक दिया।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

