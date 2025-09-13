Rajasthan Crime: किसी और से बात करती थी प्रेमिका, गुस्साए प्रेमी ने रात को खेत पर बुलाया और कर दी निर्मम हत्या

सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जिस पर पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने प्रेम प्रंसग में युवती की हत्या की थी। उसको शक था कि युवती किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है। ऐसे में आरोपी ने युवती को रात में खेत पर बुलाया और फिर ​निर्मम हत्या के बाद उसका शव खेत में फेंक दिया।