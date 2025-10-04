भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले 28 सरकारी कार्मिकों पर चला ‘सीएम का डंडा’, 2 RAS अफसर सस्पेंड

सेवानिवृत्ति के बाद जांच में आरोप साबित होने पर एक मामला राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। वहीं, नियम 17-सीसीए के तहत अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने पर एक प्राचार्य को दंडित किया गया है। इसके साथ ही, नियम 34-सीसीए के तहत पुनरावलोकन याचिका दाखिल करने वाले एक पुलिस अधिकारी की अपील खारिज करते हुए पूर्व दंड को यथावत रखा गया है।