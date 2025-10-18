Rajasthan: 14 साल की नाबालिग बहू ने ससुराल में बुला ली चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, बोली ‘मेडम मेरा बाल विवाह हुआ है…मुझे पढ़ना है’

दरअसल यह बच्ची दौसा के नांगल क्षेत्र की है और कक्षा 5 में पढ़ रही थी। इसकी बड़ी बहिन की शादी कानोता क्षेत्र में हुई है। बहिन के देवर से ही इसका बाल विवाह कराया गया। रोशनी की एक शिक्षिका ने पूरे मामले को कोटा के एक अधिकारी तक पहुंचाया। उन्होंने तत्काल जयपुर चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी और पुलिस की मदद से बच्ची को कानोता के ससुराल से रेस्क्यू किया गया।