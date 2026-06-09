Rajasthan News : सीएम भजनलाल की सप्तकोसीय परिक्रमा, जानें क्यों चमत्कारी मानी जाती है 21 Km की ये यात्रा 

सनातन धर्म में गिरिराज (गोवर्धन) महाराज की सप्तकोसी परिक्रमा को अत्यंत पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 21 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा साक्षात भगवान श्रीकृष्ण की परिक्रमा के समान मानी जाती है। श्रद्धालु नंगे पैर चलकर गिरिराज महाराज के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। इसी कारण गोवर्धन पर्वत को श्रीकृष्ण का स्वरूप माना जाता है। श्रद्धापूर्वक की गई परिक्रमा से पापों का नाश, मनोकामनाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है।

परिक्रमा मार्ग में राधाकुंड, मानसी गंगा, जतीपुरा और आन्यौर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं। भक्त सात्विकता, संयम और भक्ति भाव के साथ इस यात्रा को पूर्ण करते हैं।