Rajasthan : सीएम भजनलाल का तोहफा, रक्षाबंधन पर महिलाएं रात 12 बजे से रोडवेज बसों में करेंगी फ्री सफर

Rajasthan : रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधने जाने वाली बहनों के लिए राजस्थान सरकार और रोडवेज प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। इस बार त्यौहार के मौके पर प्रदेश भर में महिलाएं और लड़कियां राजस्थान रोडवेज की बसों में 48 घंटे तक बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगी। यह सुविधा 27 अगस्त की मध्यरात्रि (रात 12 बजे) से शुरू होकर 29 अगस्त की रात 11.59 बजे तक लागू रहेगी। इस समय सीमा में राजस्थान की सीमा के भीतर सफर करने वाली किसी भी महिला या बालिका से बस का किराया नहीं वसूला जाएगा।