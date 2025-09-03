Diwali 2025: दिवाली से पहले राजस्थान की जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, CM भजनलाल ने दिए बड़े निर्देश

Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए लगाई जाने वाली दो लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटों के कार्य की शुरुआत दीपावली से पहले करने के निर्देश दिए हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हाल में मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय क्षेत्रों की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और बेहतर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट 2025-26 में प्रस्तावित एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या बढ़ाकर अब दो लाख करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीजन को देखते हुए इस कार्य की शुरुआत दीपावली से पूर्व की जाए ताकि प्रदेश की सड़कें और भी उज्जवल दिखाई दें।
शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए। यह केवल रोशनी का कार्य नहीं, बल्कि सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। राज्य की 312 नगरीय निकायों में बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप पुरानी और कमजोर लाइटों को हटाकर नई एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभाग अतिशीघ्र प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर इस कार्य को शुरू करेगा। उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से शहर चलो अभियान के तहत 15 सितंबर से दो अक्टूबर तक राज्य की सभी नगरीय निकायों में नई स्ट्रीट लाइट लगाने और बंद लाइट को चालू करने का कार्य भी किया जाएगा। इसी के साथ ही स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों में आमजन की स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सड़क से संबंधित शिकायतों और सुझाव के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया गया है।