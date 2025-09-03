Diwali 2025: दिवाली से पहले राजस्थान की जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, CM भजनलाल ने दिए बड़े निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभाग अतिशीघ्र प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर इस कार्य को शुरू करेगा। उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से शहर चलो अभियान के तहत 15 सितंबर से दो अक्टूबर तक राज्य की सभी नगरीय निकायों में नई स्ट्रीट लाइट लगाने और बंद लाइट को चालू करने का कार्य भी किया जाएगा। इसी के साथ ही स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों में आमजन की स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सड़क से संबंधित शिकायतों और सुझाव के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया गया है।