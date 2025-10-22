Diwali Gift: राजस्थान के इस जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 82.60 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी

इस पहल का उद्देश्य न केवल औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। अधिकारियों के अनुसार, नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद इस क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित होंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।