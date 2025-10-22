Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Diwali Gift: राजस्थान के इस जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 82.60 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी

Rajasthan industry news: औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री की पहल, ग्राम धुवाला में नए औद्योगिक क्षेत्र से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मिलेगा मजबूतीपूर्ण विकास।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 22, 2025

Jaipur SMS Hospital Fire Tragedy Rajasthan CM Bhajan Lal Announces compensation of Rs 10 lakh each to dependents of deceased

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

New Industrial development: जयपुर। प्रदेश में औद्योगिक और ऊर्जा विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील के ग्राम धुवाला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को 82.60 हैक्टेयर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। यह भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 11ए के अंतर्गत गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की शर्त पर दी गई है।

इस पहल का उद्देश्य न केवल औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। अधिकारियों के अनुसार, नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद इस क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित होंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र में समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। ग्राम धुवाला में औद्योगिक क्षेत्र के विकास से न केवल भीलवाड़ा जिले का औद्योगिक परिदृश्य सुधरेगा, बल्कि यह निवेश और रोजगार के नए अवसरों को भी जन्म देगा।

रीको के माध्यम से यह औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकसित किया जाएगा और इसके लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, जल आपूर्ति और बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। यह परियोजना प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को नई दिशा देने में सहायक होगी।

इस निर्णय से भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार, व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।

Published on:

22 Oct 2025 11:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Diwali Gift: राजस्थान के इस जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 82.60 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी

