CNG Stations: राजस्थान को मिलेगा पहला सार्वजनिक एलएनजी प्लांट, आरएसजीएल का कारोबार 100 करोड़ के पार

माइन्स एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव एवं आरएसजीएल के चेयरमेन टी. रविकान्त ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बताया कि शेयर होल्डर्स को 0.5 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को अपने कारोबार का विस्तार करते हुए हरित ऊर्जा क्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। साथ ही डीपीएनजी और पीएनजी कनेक्शनों को और अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचाने पर जोर दिया।