जयपुर

CNG Stations: राजस्थान को मिलेगा पहला सार्वजनिक एलएनजी प्लांट, आरएसजीएल का कारोबार 100 करोड़ के पार

Green Energy Rajasthan: इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) प्लांट स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही कोटा में दो नए सहित कुल चार सीएनजी स्टेशन भी शुरू किए जाएंगे।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 26, 2025

Rajasthan LNG Plant: जयपुर। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (आरएसजीएल) ने ऊर्जा क्षेत्र में नई उपलब्धि दर्ज की है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) प्लांट स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही कोटा में दो नए सहित कुल चार सीएनजी स्टेशन भी शुरू किए जाएंगे।

माइन्स एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव एवं आरएसजीएल के चेयरमेन टी. रविकान्त ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बताया कि शेयर होल्डर्स को 0.5 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को अपने कारोबार का विस्तार करते हुए हरित ऊर्जा क्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। साथ ही डीपीएनजी और पीएनजी कनेक्शनों को और अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने जानकारी दी कि कंपनी का वार्षिक कारोबार बढकऱ 100 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और 6 करोड़ से अधिक का लाभ दर्ज किया गया है। सीएनजी सेगमेंट में 22 प्रतिशत से अधिक की विकास दर हासिल हुई है।

उन्होंने बताया कि राज्य का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एलएनजी स्टेशन नीमराना में स्थापित किया जाएगा, जिससे लंबी दूरी के परिवहन वाहनों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही आरएसजीएल और गैल मिलकर एलएनजी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। कोटा में नए डीपीएनजी कनेक्शन जारी करने और नए औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जोडऩे की कार्ययोजना पर भी काम किया जा रहा है।

26 Aug 2025 10:37 pm

