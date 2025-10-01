राजस्थान में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर का रेट बढ़ा, जानें घरेलू सिलेंडर पर क्या है अपडेट



बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों HPCL, BPCL और IOCL ने कीमतों की समीक्षा के बाद यह नया दाम लागू किया है। ताजा रेट लिस्ट के अनुसार, 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1623.50 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 1608.50 रुपए थी। खास बात यह है कि ठीक एक महीने पहले ही सितंबर में कंपनियों ने 51 रुपए की राहत दी थी। उससे पहले अगस्त में 34 रुपए और जुलाई में 58 रुपए सस्ता किया गया था। लेकिन इस बार त्योहार से ठीक पहले फिर से कीमतें बढ़ा दी गईं।