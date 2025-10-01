Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर का रेट बढ़ा, जानें घरेलू सिलेंडर पर क्या है अपडेट

Commercial LPG cylinders: पूरे साल का हिसाब देखें तो कंपनियों ने कई बार दाम घटाए भी हैं। जनवरी में 14.50 रुपए, फरवरी में 6 रुपए, अप्रैल में 40.50 रुपए और मई में 24.50 रुपए की कटौती की गई थी।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 01, 2025

Commercial LPG cylinders

Commercial LPG cylinders

Commercial LPG cylinders: त्योहारी सीजन में महंगाई ने आम जनता और छोटे कारोबारियों पर बोझ डाल दिया है। राजस्थान में आज से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यानी होटल, ढाबा, मिठाई की दुकानें और बड़ी कैटरिंग यूनिट्स को अब खाना बनाने के लिए ज्यादा खर्च उठाना होगा।


बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों HPCL, BPCL और IOCL ने कीमतों की समीक्षा के बाद यह नया दाम लागू किया है। ताजा रेट लिस्ट के अनुसार, 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1623.50 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 1608.50 रुपए थी। खास बात यह है कि ठीक एक महीने पहले ही सितंबर में कंपनियों ने 51 रुपए की राहत दी थी। उससे पहले अगस्त में 34 रुपए और जुलाई में 58 रुपए सस्ता किया गया था। लेकिन इस बार त्योहार से ठीक पहले फिर से कीमतें बढ़ा दी गईं।


कंपनियों ने कई बार दाम घटाए


अगर पूरे साल का हिसाब देखें तो कंपनियों ने कई बार दाम घटाए भी हैं। जनवरी में 14.50 रुपए, फरवरी में 6 रुपए, अप्रैल में 40.50 रुपए और मई में 24.50 रुपए की कटौती की गई थी। मगर अब त्योहारों पर गैस महंगी होने से हलवाई से लेकर होटल व्यवसायियों तक सब परेशान हैं।


हलवाई संघ का कहना है कि पहले से ही आटा, दूध और चीनी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, अब गैस महंगी होने से मिठाइयों और खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं।


जयपुर के एक ढाबा मालिक ने नाराजगी जताते हुए कहा, हर महीने कभी दाम घटाते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। व्यापारी का हिसाब गड़बड़ा जाता है और त्योहार पर भी चैन नहीं मिलता।


घरों के लिए फिलहाल राहत


हालांकि, आम घरों के लिए फिलहाल राहत बनी हुई है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर अभी भी 856.50 रुपए में मिलेगा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से बीपीएल और उज्जवला योजना वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर पहले की ही तरह मिलते रहेंगे।


राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि नई दरें पूरे प्रदेश में लागू होंगी और सबसे ज्यादा असर होटल इंडस्ट्री व छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा।

जयपुर में हुई मूसलाधार बारिश में ‘गल’ गया दशानन का दंभ, ये रावण नहीं किसी की रोजी-रोटी थे
जयपुर

Updated on:

01 Oct 2025 01:38 pm

Published on:

01 Oct 2025 01:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर का रेट बढ़ा, जानें घरेलू सिलेंडर पर क्या है अपडेट

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

