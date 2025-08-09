9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Politics : राजस्थान में भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस का प्लान, अब सभी जिलों में होगा यह बड़ा काम

भाजपा की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी राजस्थान के सभी जिलों में अपने कार्यालय बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Aug 09, 2025

congress news
Play video
Photo- Patrika Network

भाजपा की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी राजस्थान के सभी जिलों में अपने कार्यालय बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी ने अपने खुद के दफ्तरों के निर्माण पर खास ध्यान नहीं दिया। अधिकतर जिलों में कांग्रेस के दफ्तर किराए के भवनों में या अस्थाई व्यवस्थाओं पर चल रहे हैं, जिससे संगठनात्मक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने अब इस कमी को दूर करने का फैसला लिया है। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के लिए स्थायी भवनों का निर्माण कराया जाएगा। पार्टी ने इस कार्य के लिए एक विशेष कमेटी गठित कर दी है, जो जमीन चयन से लेकर अलॉटमेंट और निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया संभालेगी। निर्माण की लागत पार्टी नेताओं के सहयोग और क्राउडफंडिंग से जुटाई जाएगी। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी राशि देकर योगदान कर सकता है।

ये भी पढ़ें

जर्जर सड़कें दे रहीं दर्द : राजस्थान में हर साल 15 हजार से ज्यादा लोग कमर दर्द के शिकार, गर्भवती महिलाओं के समय पूर्व प्रसव 1000 केस आ रहे
Patrika Special News
PATRIKA PHOTO

फिलहाल राजस्थान में केवल छह जिलों में कांग्रेस कार्यालय के अपने भवन है। जिसमें सीकर, चित्तौड़गढ़, अलवर, जालोर, उदयपुर और बांसवाड़ा में कांग्रेस के अपने भवन हैं। बाकी जिलों में दफ्तर किराए के भवनों में चल रहे हैं और जयपुर सहित कई जिलों के किराए के लाखों रुपये बकाया हैं। पार्टी का मानना है कि अपने भवन होने से संगठनात्मक गतिविधियों में मजबूती आएगी और कार्यकर्ताओं को स्थायी मंच मिलेगा।

नवनियुक्त प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने बताया कि भीलवाड़ा, राजसमंद और श्रीगंगानगर में जमीन अलॉटमेंट हो चुका है और जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू होगा। अन्य जिलों में जमीन चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसके बाद अलॉटमेंट कराया जाएगा। बोहरा ने कहा कि जनहित के सहयोग से, यानी क्राउडफंडिंग के जरिए, हम हमारे दफ्तरों का निर्माण करेंगे। कोई अगर पांच रुपए भी देना चाहेगा तो हम उसका योगदान स्वीकार करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस ने जयपुर के मानसरोवर में नए मुख्यालय के निर्माण को भी प्राथमिकता पर रखा है। पार्टी का दावा है कि अगले दो वर्षों में मुख्यालय का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। संगठन का मानना है कि स्थायी भवन न केवल पार्टी की छवि मजबूत करेंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बेहतर समन्वय का केंद्र भी बनेंगे।

ये भी पढ़ें

Udaipur Files : कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज सिनेमाघरों में हो रही रिलीज
जयपुर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 12:22 pm

Published on:

09 Aug 2025 12:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics : राजस्थान में भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस का प्लान, अब सभी जिलों में होगा यह बड़ा काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.