Rajasthan Politics : राजस्थान में भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस का प्लान, अब सभी जिलों में होगा यह बड़ा काम

प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने अब इस कमी को दूर करने का फैसला लिया है। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के लिए स्थायी भवनों का निर्माण कराया जाएगा। पार्टी ने इस कार्य के लिए एक विशेष कमेटी गठित कर दी है, जो जमीन चयन से लेकर अलॉटमेंट और निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया संभालेगी। निर्माण की लागत पार्टी नेताओं के सहयोग और क्राउडफंडिंग से जुटाई जाएगी। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी राशि देकर योगदान कर सकता है।