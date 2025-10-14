Rajasthan : कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान का फैसला जल्द, सामने आ सकते हैं कई चौंकाने वाले नाम

जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में सांगानेर और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्रों की बैठकों में पर्यवेक्षक गिडुगु रुद्र राजू ने फीडबैक लिया। संगठन महासचिव सीताराम शर्मा नेहरू ने बताया कि इन बैठकों में जिला प्रभारी रोहित बोहरा, जिलाध्यक्ष आर.आर. तिवाड़ी, प्रदेश व ब्लॉक पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। जयपुर में जिलाध्यक्ष पद के लिए करीब 50 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से छह नामों की सूची तैयार कर रिपोर्ट राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को भेजी जाएगी।