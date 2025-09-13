Crop Insurance: किसान 72 घंटे में दें फसल खराबे की सूचना, तभी मिलेगा बीमा का लाभ, इन फसलों में मिलेगा मुआवजा

फसल खराबे की स्थिति में किसान को 72 घंटे के भीतर ‘कृषि रक्षक पोर्टल’, हेल्पलाइन 14447, क्रॉफ इंश्योरेंस ऐप या व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर सूचना देनी होगी। यदि कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलें चक्रवात, बेमौसम वर्षा या ओलावृष्टि से प्रभावित होती हैं, तो नुकसान का आकलन व्यक्तिगत स्तर पर बीमित किसान की फसल के आधार पर किया जाएगा।