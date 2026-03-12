Rajasthan Cyber ​​Fraud : राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की नई एडवाइजरी जारी

Rajasthan Cyber ​​Fraud : डिजिटल इंडिया के इस दौर में यूपीआई से भुगतान करना बेहद आसान है। पर जरा सा चूके और आपका नुकसान हो गया। अक्सर जल्दबाजी या गलत नंबर टाइप होने के कारण हमारी मेहनत की कमाई किसी अनजान व्यक्ति के खाते में चली जाती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की जारी नई एडवाइजरी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।