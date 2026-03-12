12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Cyber ​​Fraud : राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की नई एडवाइजरी जारी

Rajasthan Cyber ​​Fraud : राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने नई एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान पुलिस के अनुसार गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन होने पर परेशान न हों। बस ये 4 आसान उपाय अपनाएं। इसके बाद आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। पर ये रखें ध्यान।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 12, 2026

Cyber ​​Fraud Rajasthan Police New advisory issued wrong UPI transaction Follow these 4 easy steps you get your money back immediately

फाइल ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Cyber ​​Fraud : डिजिटल इंडिया के इस दौर में यूपीआई से भुगतान करना बेहद आसान है। पर जरा सा चूके और आपका नुकसान हो गया। अक्सर जल्दबाजी या गलत नंबर टाइप होने के कारण हमारी मेहनत की कमाई किसी अनजान व्यक्ति के खाते में चली जाती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की जारी नई एडवाइजरी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।

1- तुरंत सुरक्षित करें डिजिटल सबूत

जैसे ही आपको पता चले कि पैसा गलत खाते में चला गया है, सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप UTR (Unique Transaction Reference) नंबर को कहीं नोट कर लें। यह 12 अंकों का नंबर ही आपकी राशि की रिकवरी का सबसे बड़ा आधार होता है।

2- यूपीआई ऐप पर तुरंत Dispute दर्ज करें

आप जिस भी ऐप (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) का उपयोग कर रहे हैं, उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाएं। वहां "Report a Problem" या "Raise a Dispute" का विकल्प चुनें। बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत सूचित करने से ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाता है।

3- बैंक को दीजिये सूचना

गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद बिना समय गंवाए अपने बैंक की निकटतम शाखा में जाएं या कस्टमर केयर को फोन करें। उन्हें बताएं कि पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ है। बैंक को लाभार्थी की यूपीआई आईडी, लेन-देन का समय और राशि का विवरण लिखित में दें। आरबीआई के नियमों के अनुसार, समय पर सूचना देने से रिफंड की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

4- NPCI पोर्टल: समाधान का अंतिम द्वार

यदि ऐप या बैंक से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो आप सीधे NPCI (National Payments Corporation of India) के पोर्टल और हेल्पलाइन: 1800-120-1740 पर संपर्क करें।

साइबर पुलिस की विशेष सलाह

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन से अपील की है कि बचाव ही उपचार है।

भुगतान करने से पहले इन सावधानियों को अपनी आदत बना लें
1- मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद दिखाई देने वाले नाम को दोबारा जांचें।
2- किसी अनजान व्यक्ति के दबाव या कॉल पर आकर तुरंत भुगतान न करें।
3- याद रखें, पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन डालने या क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती।

मदद के लिए तत्काल 1930 पर कॉल करें

यदि किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की आशंका हो तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in⁠, साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 माध्यमों पर शिकायत दर्ज कराएं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार की ये है गज़ब स्कीम, शादी करने पर मिलते हैं 10 लाख रुपए! क्या जानते हैं आप?
जोधपुर
Rajasthan government amazing scheme You get Rs 10 lakh on getting married What do you know Inter-caste Marriage Promotion Scheme

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 02:19 pm

Published on:

12 Mar 2026 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Cyber ​​Fraud : राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की नई एडवाइजरी जारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धरती का भार न समझें बढ़ती हुई आबादी को

ओपिनियन

Dandi March : दांडी मार्च दिवस पर गरजे अशोक गहलोत, कहा- देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल

Ashok Gehlot roared on Dandi March Day Said An undeclared emergency like atmosphere has been created in country
जयपुर

स्मृति में…कुलिशजी के सम्मान में युवाओं ने आयोजित की थी 285KM की ‘उल्टी दौड़’

Kulish Ji
ओपिनियन

परिणाम तो तुरंत, लेकिन उसके पीछे वास्तविक मेहनत नहीं

ओपिनियन

मुफ्त योजनाओं की राजनीति: बढ़ता कर्ज बोझ और कुर्बान होते जंगल

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.