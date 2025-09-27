Jaipur: मूक-बधिर युवती को जाल में फंसाने के लिए सीखी सांकेतिक भाषा, फिर घुमाने के बहाने होटल में ले जाकर किया बलात्कार

इसके बाद आरोपी युवती को घर के नजदीक छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। इस मामले में 25 सितम्बर को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की जांच आदर्श नगर एसीपी लक्ष्मी सुधार को सौंपी है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।