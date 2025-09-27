Jaipur: मूक-बधिर युवती को जाल में फंसाने के लिए सीखी सांकेतिक भाषा, फिर घुमाने के बहाने होटल में ले जाकर किया बलात्कार

Jaipur News: राजधानी जयपुर के जामड़ोली थाना क्षेत्र में रहने वाली 19 वर्षीय मूक-बधिर युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। एक युवक ने वीडियो कॉल कर पीड़िता को सांकेतिक भाषा में अपने जाल में फंसाया। इसके बाद घूमाने के बहाने होटल में ले जाकर ब्लात्कार किया।
थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने 20 सितंबर को युवती को घर के नजदीक बाजार में घूमने बुला लिया। आरोपी वहां से युवती की बाइक पर एक होटल ले गया। जहां उससे बलात्कार किया।
इसके बाद आरोपी युवती को घर के नजदीक छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। इस मामले में 25 सितम्बर को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की जांच आदर्श नगर एसीपी लक्ष्मी सुधार को सौंपी है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।
आरोपी युवक क्षेत्र में ही एक दुकान पर काम करता है। वह युवती के संबंध में पूरी जानकारी रखता है। अभी तक की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ने युवती को जाल में फंसाने के लिए सांकेतिक भाषा भी सीखी। हालांकि आरोपी के पकड़े जाने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।