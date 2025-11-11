Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में बॉर्डर पर बढ़ाई पेट्रोलिंग, जयपुर समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

उधर, श्रीगंगानगर में सरहदी इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। एसपी डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में पुलिस पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें और सुरक्षा में कोई लापरवाही न हो।

बांसवाड़ा जिले में भी सीमाई चौकियों पर सघन जांच की जा रही है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर पुलिस सतर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 और 927-ए पर गश्त बढ़ाई गई है।