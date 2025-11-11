Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में बॉर्डर पर बढ़ाई पेट्रोलिंग, जयपुर समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

पुलिस कर रही जांच (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जयपुर समेत जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर में पुलिस, खुफिया एजेंसियां और बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है।
जैसलमेर जिले के सभी थानों को संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। यात्रियों और वाहन चालकों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है।
सीमा क्षेत्रों में बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त गश्त तेज कर दी है। सीमा चौकियों पर सतर्कता बढ़ाई गई है और दोनों बल संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। निगरानी तंत्र को भी और मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध हलचल पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
वहीं, बाड़मेर जिले में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने सोमवार शाम शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की।
एसपी के निर्देश पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजार क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। यात्रियों के सामान और वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी आशंका को पहले ही टाला जा सके।
जयपुर में अलर्ट जारी होने के बाद रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, शहर के प्रमुख स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है।
पुलिस ने होटलों, धर्मशालाओं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी जांच अभियान शुरू कर दिया है। जयपुर जिले की एंट्री पॉइंट्स पर नाकेबंदी कर हर वाहन और व्यक्ति की जांच की जा रही है ताकि कोई संदिग्ध शहर में प्रवेश न कर सके।
उधर, श्रीगंगानगर में सरहदी इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। एसपी डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में पुलिस पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें और सुरक्षा में कोई लापरवाही न हो।
बांसवाड़ा जिले में भी सीमाई चौकियों पर सघन जांच की जा रही है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर पुलिस सतर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 और 927-ए पर गश्त बढ़ाई गई है।
गुजरात और मध्यप्रदेश की ओर जाने वाले मार्गों पर चारपहिया वाहनों की गहन जांच की जा रही है। हाईवे के होटल्स और आंबापुरा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर निगरानी मजबूत की गई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग