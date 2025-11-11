Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में बॉर्डर पर बढ़ाई पेट्रोलिंग, जयपुर समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

Delhi blast: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद राजस्थान में बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। राजधानी जयपुर सहित सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 11, 2025

Delhi blast Rajasthan border patrols

पुलिस कर रही जांच (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जयपुर समेत जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर में पुलिस, खुफिया एजेंसियां और बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है।

जैसलमेर जिले के सभी थानों को संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। यात्रियों और वाहन चालकों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है।

सीमा क्षेत्रों में बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त गश्त तेज कर दी है। सीमा चौकियों पर सतर्कता बढ़ाई गई है और दोनों बल संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। निगरानी तंत्र को भी और मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध हलचल पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

बाड़मेर में भी हाई अलर्ट

वहीं, बाड़मेर जिले में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने सोमवार शाम शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की।

एसपी के निर्देश पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजार क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। यात्रियों के सामान और वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी आशंका को पहले ही टाला जा सके।

जयपुर से लेकर बॉर्डर जिलों तक कड़ी सुरक्षा

जयपुर में अलर्ट जारी होने के बाद रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, शहर के प्रमुख स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

पुलिस ने होटलों, धर्मशालाओं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी जांच अभियान शुरू कर दिया है। जयपुर जिले की एंट्री पॉइंट्स पर नाकेबंदी कर हर वाहन और व्यक्ति की जांच की जा रही है ताकि कोई संदिग्ध शहर में प्रवेश न कर सके।

उधर, श्रीगंगानगर में सरहदी इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। एसपी डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में पुलिस पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें और सुरक्षा में कोई लापरवाही न हो।
बांसवाड़ा जिले में भी सीमाई चौकियों पर सघन जांच की जा रही है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर पुलिस सतर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 और 927-ए पर गश्त बढ़ाई गई है।

गुजरात और मध्यप्रदेश की ओर जाने वाले मार्गों पर चारपहिया वाहनों की गहन जांच की जा रही है। हाईवे के होटल्स और आंबापुरा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर निगरानी मजबूत की गई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में IAS पर कई महिलाओं से संबंध बनाने का आरोप, आइएएस पत्नी बोलीं- पति ने झूठ बोलकर भावनात्मक दबाव में विवाह किया
जयपुर
, IAS couple dispute in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में बॉर्डर पर बढ़ाई पेट्रोलिंग, जयपुर समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का : मटर फली के दाम फिर चढ़े, नया आलू भी महंगा

जयपुर

Anta Assembly by-election: अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी, त्रिकोणीय मुकाबले के बीच आई यह बड़ी खबर

PATRIKA PHOTO
जयपुर

जयपुर का बदला राजनीतिक भूगोल, अब बनेंगे ये 13 नए जोन, गौरव सैनी बने नए निगम कमिश्नर

Jaipur Municipal Corporation
जयपुर

राजस्थान के 3 बड़े शहरों में एकीकृत निगम का प्रायोगिक गठन जल्द, वित्त विभाग को भेजा कैडर रिव्यू प्रस्ताव

CM-Bhajanlal-Sharma-and-Diya-Kumari
जयपुर

जयपुर के सांगानेर में बनी कई कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने कहा- अतिक्रमण ध्वस्त कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें

Rajasthan High Court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.