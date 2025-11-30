दिल्ली की युवती ने जयपुर के होटल में फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो रह गई दंग

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
जयपुर। मानसरोवर में वीटी रोड स्थित एक होटल में दिल्ली से आई युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कांवटिया अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कमरे से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है।
पुलिस के अनुसार मृतका सना (25) पुत्री नौशाद राजीव नगर, करावल नगर दिल्ली की रहने वाली थी। वह 21 नवंबर को जयपुर आई थी और वीटी रोड स्थित एक होटल में ठहरी हुई थी। 25 नवंबर को उसका परिचित इदरीस उसे खाना देकर चला गया। अगले दिन इदरीस मिलने पहुंचा तो सना ने दरवाजा नहीं खोला।
पुलिस के मुताबिक, कमरे का किराया सना और उसके परिचित इदरीस दोनों ने मिलकर चुकाया था। घटना वाली रात 25 नवंबर को करीब 11:15 बजे इदरीस उससे मिलने होटल पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसे लगा कि सना सो रही होगी, इसलिए वह वापस लौट गया। इस दौरान इदरीस ने होटल प्रबंधन से कहा कि वह अगली सुबह आएगा।
अगले दिन, यानी 26 नवंबर को सुबह 11 बजे तक जब सना कमरे से बाहर नहीं आई तो होटल स्टाफ ने ईदरीस को बुलाया। दोनों ने कई बार आवाज लगाई और फोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो सना चुन्नी के सहारे फंदे पर लटकी मिली।
एफएसएल टीम ने कमरे की जांच कर आवश्यक सबूत जुटाए। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया अस्पताल भेज दिया। शनिवार दोपहर परिजनों के जयपुर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है और दोस्तों व परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार सना कुछ समय से अपने परिवार से बात नहीं कर रही थी।
