दिल्ली की युवती ने जयपुर के होटल में फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो रह गई दंग

एफएसएल टीम ने कमरे की जांच कर आवश्यक सबूत जुटाए। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया अस्पताल भेज दिया। शनिवार दोपहर परिजनों के जयपुर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है और दोस्तों व परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार सना कुछ समय से अपने परिवार से बात नहीं कर रही थी।