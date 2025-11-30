जैसलमेर बस अग्निकांड: डेढ़ महीने बाद जोधपुर एम्स में एक और झुलसे व्यक्ति ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या 29 हुई

उबेदुला मूल रूप से पोकरण के पास स्थित गोमट गांव के निवासी थे और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) जैसलमेर में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। वे प्रतिदिन जैसलमेर से पोकरण आने-जाने के लिए निजी बस का उपयोग करते थे। 14 अक्टूबर को हुए हादसे में वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। तब से वे जोधपुर एम्स में भर्ती थे, जहां उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। रविवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। परिजन उनका शव लेकर गोमट पहुंचे, जहां नम आंखों से उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनके परिवार में पत्नी और पांच बेटियां हैं।