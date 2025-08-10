दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे और अमृतसर-जामनगर गलियारे में बड़ी खामियां, राजस्थान में इन जगहों पर चल रहा काम

केन्द्र सरकार की ओर से बताया गया है कि इस एक्सप्रेस-वे के पैकेज 4,5,6,7,8,9 और 16 में कमियां हैं। इससे सड़क धंस रही है और गड्ढे हो गए हैं। बारिश से कटाव भी हुआ है। पैकेज चार में देरी से रखरखाव के चलते ठेकेदार पर 1.6 करोड़ और पैकेज पांच में गड़बड़ी के लिए 88.32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पैकेज 6 से 9 तक के लिए 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्थायी सुधार के लिए आइआइटी खड़गपुर की एक टीम भी काम कर रही है।