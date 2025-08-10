Indian Railway: इंडियन रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, इस स्कीम में बुक करें अपना टिकट, किराए में मिलेगी बंपर छूट

भारतीय रेलवे आगामी त्योहारी सीजन में अपने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए 'राउंड ट्रिप पैकेज' योजना लागू करेगी। इसके तहत यात्रियों को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर किराए में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यात्री इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 14 अगस्त से टिकट की बुकिंग करा सकते है।
रेल मंत्रालय की ओर से प्रायोगिक तौर पर लागू की जा रही इस योजना में टिकट बुकिंग में आवागमन की दोनों ओर की यात्राओं में यात्री की सभी जानकारियां समान होनी चाहिए। जिसमें समान श्रेणी और समान जोड़ी ट्रेन में टिकट बुक कराना जरूरी होगा।
योजना के तहत जाने की यात्रा 13 से 26 अक्टूबर, वहीं, वापसी की यात्रा 17 नवम्बर से 1 दिसम्बर के बीच होनी चाहिए।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, यह स्कीम सभी क्लास और सभी ट्रेनों ( स्पेशल ट्रेनों भी ) में लागू होगी। हालांकि, फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों में यह योजना लागू नहीं होगी।