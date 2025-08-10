Indian Railway: इंडियन रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, इस स्कीम में बुक करें अपना टिकट, किराए में मिलेगी बंपर छूट

भारतीय रेलवे आगामी त्योहारी सीजन में अपने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए 'राउंड ट्रिप पैकेज' योजना लागू करेगी। इसके तहत यात्रियों को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर किराए में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यात्री इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 14 अगस्त से टिकट की बुकिंग करा सकते है।