जोधपुर

Indian Railway: इंडियन रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, इस स्कीम में बुक करें अपना टिकट, किराए में मिलेगी बंपर छूट

Indian Railway News: रेल मंत्रालय की ओर से प्रायोगिक तौर पर लागू की जा रही इस योजना में टिकट बुकिंग में आवागमन की दोनों ओर की यात्राओं में यात्री की सभी जानकारियां समान होनी चाहिए।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 10, 2025

train news
फाइल फोटो

भारतीय रेलवे आगामी त्योहारी सीजन में अपने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए 'राउंड ट्रिप पैकेज' योजना लागू करेगी। इसके तहत यात्रियों को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर किराए में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यात्री इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 14 अगस्त से टिकट की बुकिंग करा सकते है।

रेल मंत्रालय की ओर से प्रायोगिक तौर पर लागू की जा रही इस योजना में टिकट बुकिंग में आवागमन की दोनों ओर की यात्राओं में यात्री की सभी जानकारियां समान होनी चाहिए। जिसमें समान श्रेणी और समान जोड़ी ट्रेन में टिकट बुक कराना जरूरी होगा।

यात्रियों के लिए योजना के मुख्य बिंदु

  • यह सुविधा दोनों तरफ की कंफर्म टिकट पर ही उपलब्ध होगी।
  • टिकट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
  • इसमें रिफंड की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी न कोई ऑफर मान्य होगा।
  • यात्रा के दोनों ही टिकट (आवागमन) एक ही समय एक ही माध्यम से बुक कराने होंगे।
  • यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
  • छूट वाले पास, कूपन, पीटीओ आदि इस योजना में मान्य नहीं होंगे।

इस अवधि में बुक किए जाएंगे टिकट

योजना के तहत जाने की यात्रा 13 से 26 अक्टूबर, वहीं, वापसी की यात्रा 17 नवम्बर से 1 दिसम्बर के बीच होनी चाहिए।

इन ट्रेनों में लागू होगा नियम

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, यह स्कीम सभी क्लास और सभी ट्रेनों ( स्पेशल ट्रेनों भी ) में लागू होगी। हालांकि, फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों में यह योजना लागू नहीं होगी।

Updated on:

09 Aug 2025 09:22 pm

Published on:

10 Aug 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Indian Railway: इंडियन रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, इस स्कीम में बुक करें अपना टिकट, किराए में मिलेगी बंपर छूट

