Amyra Death Case: अमायरा को न्याय दिलाने की मांग, मां-पिता के साथ सैकड़ों अभिभावक कैंडल लेकर सड़क पर निकले

प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च के बाद सात सदस्यों के दल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पुलिस कमिश्नर के जरिए पुलिस अधीक्षक ललित शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अमायरा मौत मामले में निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाई गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से गठित जांच समिति ने दो दिन पहले अपनी जांच रिपोर्ट संयुक्त निदेशक को सौंपी थी। उन्होंने कमेटी की जांच पर सवाल खड़े किए।