Amyra Death Case: अमायरा को न्याय दिलाने की मांग, मां-पिता के साथ सैकड़ों अभिभावक कैंडल लेकर सड़क पर निकले

शहीद स्मारक पर अमायरा के लिए कैंडल मार्च। (फोटो- अनुग्रह सोलोमन)
जयपुर। नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के विरोध में शनिवार को शहीद स्मारक परिसर में अभिभावक सहित विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित हुए। संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। शाम को सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों ने अमायरा के मां-पिता के साथ कैंडल मार्च निकाला।
अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन, शिक्षा विभाग और जांच एजेंसियों की निष्क्रियता पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। अभिभावकों ने 'अमायरा को न्याय दो, जांच में पारदर्शिता लाओ, स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करो' जैसे नारों के साथ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं और अभिभावक नेताओं ने लोगों को संबोधित किया।
प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च के बाद सात सदस्यों के दल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पुलिस कमिश्नर के जरिए पुलिस अधीक्षक ललित शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अमायरा मौत मामले में निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाई गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से गठित जांच समिति ने दो दिन पहले अपनी जांच रिपोर्ट संयुक्त निदेशक को सौंपी थी। उन्होंने कमेटी की जांच पर सवाल खड़े किए।
प्रदर्शन में अमायरा के अभिभावक सहित संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल के साथ कई संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने एक ही स्वर में कहा कि 18 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जांच धीमी और संदिग्ध है।
