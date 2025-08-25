Divorce : शादी के 43 साल बाद 67 वर्षीय पति व 56 वर्षीय पत्नी में तलाक, पति ने लगाया ऐसा आरोप, फैमिली कोर्ट ने कहा-OK

Jaipur Family Court : पति-पत्नी के बीच शादी के प्रारम्भिक वर्षों में सामंजस्य नहीं बैठने से तनाव के कारण तलाक के अनेक मामले सामने आते रहे हैं। इसके विपरीत पारिवारिक न्यायालय में एक जोड़े ने शादी के 43 साल बाद तलाक लिया है। करीब चार साल पहले 67 वर्षीय पति ने अपनी 56 वर्षीय पत्नी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी लगाई थी। इस पर तमाम साक्ष्य को देखने के बाद न्यायालय ने तलाक की अर्जी मंजूर कर ली।