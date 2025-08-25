Patrika LogoSwitch to English

Divorce : शादी के 43 साल बाद 67 वर्षीय पति व 56 वर्षीय पत्नी में तलाक, पति ने लगाया ऐसा आरोप, फैमिली कोर्ट ने कहा-OK

Jaipur Family Court : जयपुर के पारिवारिक न्यायालय में एक जोड़े ने शादी के 43 साल बाद तलाक लिया है। वजह जानकर आप हैरान जाएंगे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 25, 2025

Divorced after 43 Years of Marriage husband made such Allegation Family Court Jaipur said OK
फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Family Court : पति-पत्नी के बीच शादी के प्रारम्भिक वर्षों में सामंजस्य नहीं बैठने से तनाव के कारण तलाक के अनेक मामले सामने आते रहे हैं। इसके विपरीत पारिवारिक न्यायालय में एक जोड़े ने शादी के 43 साल बाद तलाक लिया है। करीब चार साल पहले 67 वर्षीय पति ने अपनी 56 वर्षीय पत्नी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी लगाई थी। इस पर तमाम साक्ष्य को देखने के बाद न्यायालय ने तलाक की अर्जी मंजूर कर ली।

'अपशब्द नहीं कहे'

इधर पत्नी का कहना है कि उन्होंने अपने पति को कभी अपशब्द नहीं कहें और ना ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पति सेवानिवृत्ति के बाद विलासिता का जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए तलाक के लिए निराधार आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर पति की ओर से दायर आवेदन पर तलाक मंजूर कर लिया है।

पति का आरोप- एसी में नहीं सोने देती

अपनी याचिका में पति ने कहा कि पत्नी शादी के बाद से ही उसे ताने मारती थी, इससे परेशान होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से सेवानिवृति के लिए भी आवेदन कर दिया था। बाद में समझाइश और आपसी सहमति के बाद उन्होंने आवेदन वापस लिया था। पत्नी उन्हें एसी रूम में नहीं सोने देती। आए दिन अपशब्द कह कर अपमानित करती है। उन्होंने पत्नी पर उम्र छुपाने व मानसिक रुप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की है।

