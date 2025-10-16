Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Diwali 2025 : जयपुर की दिवाली सजावट को देखने फ्रांस, जापान, अमरीका से आते लोग, 18वीं शताब्दी से चली आ रही परंपरा

Jaipur Diwali 2025: सिंदूरी शाम के आगाज के साथ ही दीयों और आधुनिक लाइट्स की झिलमिलाहट जयपुर को कैनवास में बदल देती है। जहां हर रोशनी एक कहानी कहती है और हर दीपक उम्मीद जगाता है।

2 min read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 16, 2025

Jaipur Diwali 2025

फोटो पत्रिका

जयपुर। सिंदूरी शाम के आगाज के साथ ही दीयों और आधुनिक लाइट्स की झिलमिलाहट जयपुर को कैनवास में बदल देती है। जहां हर रोशनी एक कहानी कहती है और हर दीपक उम्मीद जगाता है। दीपावली पर पिंकसिटी का परकोटा फिर से जीवंत हो उठता है। हैरिटेज की दीवारों से लेकर ऊंची-ऊंची इमारतों तक जब झालरें रोशनी बिखेरती हैं। पांच दिवसीय दीपोत्सव के दौरान जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल और चांदपोल बाजार में होने वाली आकर्षक सजावट न केवल परंपरा का प्रतीक है, बल्कि शहर की पहचान भी बन चुकी है।

18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी शुरुआत की। तब गोविंददेवजी मंदिर, सिटी पैलेस, शहर के बाजार व पार्क घी के दीपकों से जगमग होते थे। जयपुर फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष सियाशरण लश्करी ने बताया कि शहर में साल 1949 तक घी के दीपकों से रोशनी होती रही, इसके बाद बाजारों में लाइटिंग शुरू हो गई। करीब 4 दशक से बाजारों में सामूहिक सजावट हो रही है, जिसे देखने देश-दुनिया से सैलानी आते हैं। त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, किशनपोल, चौड़ा रास्ता, सिरहड्योढ़ी, छोटी-बड़ी चौपड़ पर घी के दीपकों से रोशनी की जाती थी। यह रोशनी भैया दूज तक तीन दिन होती थी। तब जयपुर की दिवाली देखने तत्कालीन राजा-महाराजा और ब्रिटिश शासक भी आते थे।

हैरिटेज से लेकर स्वदेशी थीम तक

वक्त के साथ दीपावली सजावट ने आधुनिकता का रंग ओढ़ लिया है। अब हर बाजार अलग थीम के लिए मशहूर है। सामूहिक सजावट में हैरिटेज, स्वदेशी, तिरंगा सहित अलग-अलग थीम दी जा रही है। छोटी चौपड़ पर हवामहल, गजनेर पैलेस, यूजियम, पुष्प विमान, मेट्रो, लाइव ट्रेन, मैसूर पैलेस, राम दरबार, टाइटैनिक जहाज और डिज्नी लैंड जैसे आकर्षक स्वागत द्वार बन चुके हैं। जौहरी बाजार व्यापार मंडल महामंत्री कैलाश मित्तल ने बताया कि सबसे पहले परकोटे के बाजारों में सामूहिक सजावट शुरू हुई, जो 45 साल से होती आई है। जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि 24 साल से लगातार छोटी चौपड़ पर सामूहिक लक्ष्मी पूजन हो रही है।

फ्रांस, जापान, अमरीका से आते लोग

पर्यटन विभाग के अनुसार दीपावली पर सप्ताह में औसतन रोजाना दो से ढाई लाख लोग परकोटे की रोशनी देखने आते हैं। खास तौर पर फ्रांस, जापान और अमरीका से आने वाले सैलानी दीवाली इन पिंकसिटी का अनुभव अपने कैमरों में कैद करते हैं। पुराने समय के दीयों और रंगोली की जगह अब लेजर लाइट, रंगीन बल्ब और 3डी इल्युमिनेशन ने ले ली है।

निकलता था मार्गपाली का जुलूस

दिवाली के दूसरे दिन परकोटे में मार्गपाली का जुलूस निकलता था। यह जुलूस सिटी पैलेस से शुरू हो त्रिपोलिया बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंचता। इसके बाद सिटी पैलेस आता था। जुलूस में महिमरतब निशान और हाथी के इन्द्र विमान शामिल होते थे। मिर्जा राजा जयसिंह को मुगल बादशाह जहांगीर ने सबसे पहले महिमरतब निशान दिया था। मार्गपाली जुलूस देखने त्रिपोलिया गेट के सामने बरामदे पर बैठक व्यवस्था की जाती थी, जहां वीआइपी लोगों को बैठने की अनुमति होती थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 02:07 pm

Published on:

16 Oct 2025 02:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Diwali 2025 : जयपुर की दिवाली सजावट को देखने फ्रांस, जापान, अमरीका से आते लोग, 18वीं शताब्दी से चली आ रही परंपरा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: इंजीनियर ने बनाए फार्महाउस, पटवारी ने बाथरूम में छिपाई घूस, ACB की छापेमारी से उजागर हुई भ्रष्टाचार की काली कमाई

जयपुर

Anta By-Election: मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें, अब तक 2 करोड़ 45 लाख रुपए मूल्य की जब्ती

Anta assembly by-election
जयपुर

RAS 2023: बिना कोचिंग के RAS बनीं महारानी कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष, हासिल की 376वीं रैंक; इंटरव्यू में पूछे गए ये सवाल

RAS Neha Yadav
जयपुर

सिर्फ हादसा नहीं, नीतिगत विफलताओं की जलती तस्वीर

ओपिनियन

Rajasthan : सीएम भजनलाल का बड़ा कदम, पारदर्शिता के लिए राजस्थान सरकार शुरू करेगी Co-Op Code

Rajasthan CM Bhajan Lal big move Rajasthan government to introduce Co-Op Code for transparency
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.