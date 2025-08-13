Rajasthan: DRDO गेस्ट हाउस मैनेजर निकला पाकिस्तानी जासूस, मोबाइल से खुले कई राज, 8 दिन चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस ने 8 दिन तक चली लंबी पूछताछ के बाद जैसलमेर स्थित चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कार्यरत संविदाकर्मी मैनेजर को जासूसी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मोबाइल से कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए है।
बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने 4 अगस्त को महेंद्र प्रसाद को चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के डीआरडीओ गेस्ट हाउस से पकड़ा था। डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर पर भारतीय सेना से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेजने का शक था। जैसलमेर में पूछताछ के बाद महेंद्र प्रसाद को जयपुर लाया गया था। 8 दिन तक चली लंबी पूछताछ और मोबाइल से कई राज खुलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।
इंटेलिजेंस के आइजी डॉ. विष्णुकांत गुप्ता के अनुसार, उत्तराखंड के पल्यूं, अल्मोड़ा निवासी महेन्द्र प्रसाद लंबे समय से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में काम कर रहा था और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। पैसे के लालच में वह भारतीय सेना और सामरिक सूचनाएं साझा करता था।
जांच में सामने आया कि आरोपी फायरिंग रेंज में मिसाइल व अन्य हथियारों के परीक्षण से जुड़ी जानकारी, साथ ही वहां आने वाले डीआरडीओ वैज्ञानिकों व सैन्य अधिकारियों का विवरण भी भेजता था। जयपुर मुख्यालय में पूछताछ व मोबाइल जांच में जासूसी से जुड़े सबूत मिले। आरोपी को कुछ दिन पहले जैसलमेर से हिरासत में लिया गया था।