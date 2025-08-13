Rajasthan: DRDO गेस्ट हाउस मैनेजर निकला पाकिस्तानी जासूस, मोबाइल से खुले कई राज, 8 दिन चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार

बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने 4 अगस्त को महेंद्र प्रसाद को चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के डीआरडीओ गेस्ट हाउस से पकड़ा था। डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर पर भारतीय सेना से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेजने का शक था। जैसलमेर में पूछताछ के बाद महेंद्र प्रसाद को जयपुर लाया गया था। 8 दिन तक चली लंबी पूछताछ और मोबाइल से कई राज खुलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।