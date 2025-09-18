प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आसमान सजा ड्रोन से, राजस्थान के लोग बोले : अद्भुत नजारा है

राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिन पर पुणे में आयोजित भव्य ड्रोन लाइट शो को देखने पहुंचे। इस शो में राजस्थान खासतौर से जयपुर और आसपास के इलाकों से आए लोग शामिल हुए। दर्शकों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के जयकारों से पूरा मैदान गूंजा दिया। उनका कहना था कि यह अनुभव जीवनभर याद रहेगा। जयपुर निवासी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि वह दोस्तों के साथ घूमने पुणे आए थे और इसी दौरान उन्हें यह शो देखने का मौका मिला। जब आसमान में छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत माता की झलक दिखाई दी तो वह नजारा अद्भुत था।