प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आसमान सजा ड्रोन से, राजस्थान के लोग बोले : अद्भुत नजारा है

राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिन पर पुणे में आयोजित भव्य ड्रोन लाइट शो को देखने पहुंचे। इस शो में राजस्थान खासतौर से जयपुर और आसपास के इलाकों से आए लोग शामिल हुए। दर्शकों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के जयकारों से पूरा मैदान गूंजा दिया। उनका कहना था कि यह अनुभव जीवनभर याद रहेगा। जयपुर निवासी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि वह दोस्तों के साथ घूमने पुणे आए थे और इसी दौरान उन्हें यह शो देखने का मौका मिला। जब आसमान में छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत माता की झलक दिखाई दी तो वह नजारा अद्भुत था।
महाराष्ट्र के पहले ड्रोन लाइट शो में 1000 ड्रोन के जरिए आसमान में विभिन्न आकृतियां बनाई गईं। इनमें भारत माता, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले दंपती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माताजी के साथ और आत्मनिर्भर भारत जैसे दृश्य शामिल थे। जैसे ही आकृतियां आसमान में दिखाई दीं, दर्शकों ने तालियों और नारों से स्वागत किया।
करीब आधे घंटे तक चले इस शो में अनुमानित 50 हजार से अधिक लोग मैदान के भीतर और बाहर मौजूद रहे। राजस्थान से आए कई दर्शकों ने बताया कि उन्होंने इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल में कैद तो किया लेकिन उनकी निगाहें लगातार आसमान पर टिकी रहीं।
कार्यक्रम के दौरान लगातार भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। राजस्थान से पहुंचे दर्शकों का कहना था कि यह आयोजन प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने वाला रहा।