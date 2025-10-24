नशे की लत ने बनाया चोर: जयपुर के कई घरों में चोरी करने वाला 20 साल का आरोपी गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर किए बरामद

आरोपी का फोटो: पत्रिका
जयपुर के माणक चौक थाना पुलिस ने धाबाईजी का खुर्रा क्षेत्र में कुछ ही दिनों में दर्जनभर घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे नशे की लत है और नशा सामग्री खरीदने के लिए चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी से एक घर से चोरी हुए करीब 35 लाख रुपए मूल्य के जेवर बरामद किए हैं।
डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि गलता गेट स्थित रहीम कॉलोनी निवासी रेहान (20) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना स्थल और आस-पास लगे सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कांस्टेबल राहुल को मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया।
डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने पहले छोटी-मोटी चोरियां कीं- कहीं बिजली के तार काटे तो कहीं बर्तन या अन्य सामान चुराया। इसके बाद 14 अक्टूबर को उसने शेखर शुक्ला के घर के पीछे गंदी गली से दूसरी मंजिल की खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे करीब 35 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवर चुरा लिए। वारदात के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था।
दीपावली पर्व पर जहां लोग खरीदारी और उत्सव में व्यस्त थे, वहीं चोरों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कई घरों के ताले तोड़ दिए और लाखों रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरात व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। बीते 24 घंटे में तीन थाना इलाकों में ताले तोड़कर चोरी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं।
मुहाना थाने में सुमेर नगर निवासी विश्वनाथ शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि, 21 सितबर की शाम को उनके घर के ताले तोड़कर चोर सोने की एक चूड़ी, एक जोड़ी झुमके, कुंडल, मंगलसूत्र, चांदी की दो जोड़ी पायजेब, दो जोड़ी बिछिया, पचास हजार रुपए और अन्य सामान ले गए।
शिप्रापथ थाने में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक शांति नगर निवासी सुरेश चंद जैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि चोर उनके घर से दस हजार रुपए, आधा किलो चांदी के जेवर और दस ग्राम सोने के आभूषण चुरा ले गए।
शिवदासपुरा थाने में लक्ष्मीनारायण मीणा ने शिकायत दी है कि उनके मकान के ताले तोड़कर चोर सोने-चांदी के जेवर, बिस्तर और अन्य कीमती सामान ले गए।
