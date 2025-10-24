नशे की लत ने बनाया चोर: जयपुर के कई घरों में चोरी करने वाला 20 साल का आरोपी गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर किए बरामद

डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने पहले छोटी-मोटी चोरियां कीं- कहीं बिजली के तार काटे तो कहीं बर्तन या अन्य सामान चुराया। इसके बाद 14 अक्टूबर को उसने शेखर शुक्ला के घर के पीछे गंदी गली से दूसरी मंजिल की खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे करीब 35 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवर चुरा लिए। वारदात के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था।