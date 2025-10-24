Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

नशे की लत ने बनाया चोर: जयपुर के कई घरों में चोरी करने वाला 20 साल का आरोपी गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर किए बरामद

आरोपी ने पहले छोटी-मोटी चोरियां कीं कहीं बिजली के तार काटे तो कहीं बर्तन या अन्य सामान चुराया। पुलिस ने आरोपी से एक घर से चोरी हुए करीब 35 लाख रुपए मूल्य के जेवर बरामद किए हैं।

2 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 24, 2025

आरोपी का फोटो: पत्रिका

जयपुर के माणक चौक थाना पुलिस ने धाबाईजी का खुर्रा क्षेत्र में कुछ ही दिनों में दर्जनभर घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे नशे की लत है और नशा सामग्री खरीदने के लिए चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी से एक घर से चोरी हुए करीब 35 लाख रुपए मूल्य के जेवर बरामद किए हैं।

डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि गलता गेट स्थित रहीम कॉलोनी निवासी रेहान (20) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना स्थल और आस-पास लगे सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कांस्टेबल राहुल को मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया।

डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने पहले छोटी-मोटी चोरियां कीं- कहीं बिजली के तार काटे तो कहीं बर्तन या अन्य सामान चुराया। इसके बाद 14 अक्टूबर को उसने शेखर शुक्ला के घर के पीछे गंदी गली से दूसरी मंजिल की खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे करीब 35 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवर चुरा लिए। वारदात के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था।

दीपावली पर चोरों की मौज

दीपावली पर्व पर जहां लोग खरीदारी और उत्सव में व्यस्त थे, वहीं चोरों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कई घरों के ताले तोड़ दिए और लाखों रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरात व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। बीते 24 घंटे में तीन थाना इलाकों में ताले तोड़कर चोरी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं।

मुहाना थाने में सुमेर नगर निवासी विश्वनाथ शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि, 21 सितबर की शाम को उनके घर के ताले तोड़कर चोर सोने की एक चूड़ी, एक जोड़ी झुमके, कुंडल, मंगलसूत्र, चांदी की दो जोड़ी पायजेब, दो जोड़ी बिछिया, पचास हजार रुपए और अन्य सामान ले गए।

शिप्रापथ थाने में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक शांति नगर निवासी सुरेश चंद जैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि चोर उनके घर से दस हजार रुपए, आधा किलो चांदी के जेवर और दस ग्राम सोने के आभूषण चुरा ले गए।

शिवदासपुरा थाने में लक्ष्मीनारायण मीणा ने शिकायत दी है कि उनके मकान के ताले तोड़कर चोर सोने-चांदी के जेवर, बिस्तर और अन्य कीमती सामान ले गए।

ये भी पढ़ें

दोस्ती में दगा: गर्भवती पत्नी और साली को लेकर दोस्त के साथ उदयपुर घूमने गए युवक के ‘पैरों तले खिसकी जमीन’, होटल के बाहर पहुंची पुलिस
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नशे की लत ने बनाया चोर: जयपुर के कई घरों में चोरी करने वाला 20 साल का आरोपी गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर किए बरामद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में, दिल्ली में मैराथन बैठक आज

KC-Venugopal-Sukhjinder-Singh-Randhawa-Govind-Singh-Dotasara
जयपुर

450 से ज्यादा हलवाई, 41 भट्टियों पर बनाएंगे प्रसादी, खोले के हनुमान मंदिर में इस तारीख को होगा लक्खी महोत्सव

जयपुर

SMS Hospital Fire: 18 दिन बाद भी नहीं शुरू हुआ ICU का काम, रोजाना बांगड़ में शिफ्ट कर रहे मरीज

SMS Hospital Fire
जयपुर

जयपुर में ATM से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाली गैंग गिरफ्तार, मास्टर चाबी और नकदी बरामद

Jaipur Crime
जयपुर

Rajasthan News: जनगणना के लिए प्री टेस्ट भी इस बार दो चरण में,पहले चरण की तैयारी आज से शुरू

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.