Drug Smuggling ड्रग्स तस्करी पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोडों की एमडी ड्रग पकडी

पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan Crime News: जयपुर। राजस्थान पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। चित्तौड़गढ़ जिले के कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने जलिया चैक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 4 किलो 635 ग्राम एमडीएमए (मौली) पाउडर जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। यह सिंथेटिक ड्रग युवाओं में पार्टी ड्रग के रूप में तेजी से फैल रहा है।
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में हुई कार्रवाई के दौरान नीमच से आ रही एक कार की तलाशी लेने पर डिग्गी में चार थैलियों में सफेद पाउडर मिला। जांच में पुष्टि हुई कि यह एमडीएमए ड्रग है। पुलिस ने कार चालक अंकित सिंह सिसोदिया (30) निवासी आनंद विहार, मंदसौर (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह और डीएसपी बद्रीलाल के निर्देशन में, थानाधिकारी रामसुमेर की देखरेख में की गई। विशेष टीम में उप निरीक्षक कन्हैया लाल सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। यह कार्रवाई प्रदेश में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है।
