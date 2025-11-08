Drug Smuggling ड्रग्स तस्करी पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोडों की एमडी ड्रग पकडी

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह और डीएसपी बद्रीलाल के निर्देशन में, थानाधिकारी रामसुमेर की देखरेख में की गई। विशेष टीम में उप निरीक्षक कन्हैया लाल सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। यह कार्रवाई प्रदेश में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है।