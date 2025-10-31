Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, वैदिक क्षेत्र में सुदीर्घ कार्य का सम्मान

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को पुणे स्थित महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की ओर से महर्षि वेदव्यास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वैदिक शिक्षा, अध्ययन और अनुसंधान में योगदान के लिए यह सम्मान 30 नवंबर को आलंदी में दिया जाएगा।

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 31, 2025

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी

जयपुर: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को पुणे (महाराष्ट्र) के महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने महर्षि वेदव्यास पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। उन्हें यह पुरस्कार वैदिक क्षेत्र में शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान और लेखन के रूप में सुदीर्घ कार्य करने के लिए दिया जाएगा।


बता दें कि यह पुरस्कार तभी दिया जाता है, जब ऐसे व्यक्ति का कार्य प्रकाश में आता है। साल 1990 से अब तक कुल 29 विशिष्टजनों को यह सम्मान दिया जा चुका है।


प्रतिष्ठान का यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले कोठारी राजस्थान से दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले राजस्थान से प्रो. दयानंद भार्गव को यह पुरस्कार मिला था।


प्रतिष्ठान के मंत्री राजेश मालपाणी ने बताया कि कोठारी को गीता जयंती के अवसर पर 30 नवंबर को पुणे के समीप आलंदी स्थित वेद श्री तपोवन में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

Published on:

31 Oct 2025 08:12 am

