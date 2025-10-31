गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, वैदिक क्षेत्र में सुदीर्घ कार्य का सम्मान

जयपुर: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को पुणे (महाराष्ट्र) के महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने महर्षि वेदव्यास पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। उन्हें यह पुरस्कार वैदिक क्षेत्र में शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान और लेखन के रूप में सुदीर्घ कार्य करने के लिए दिया जाएगा।