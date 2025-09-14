Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का तीखा पलटवार, डोटासरा को बताया चरित्रहीन गैंग का सरगना

उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर महिलाओं की निजता भंग करने के गलत आरोप लगाए हैं। चरित्रहीन व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में पीसीसी चीफ डोटासरा ने विधानसभा में लगे दो हिडन कैमरे को लेकर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर महिलाओं को देखना चाहते हैं। कैसी वेशभूषा और कैसी अवस्था में बैठी है और क्या बात कर रही है। केवल महिलाओं पर ज्यादा फोकस है। शर्म नहीं आती ऐसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए।