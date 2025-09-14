Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का तीखा पलटवार, डोटासरा को बताया चरित्रहीन गैंग का सरगना

राजस्थान विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगाने के मामले में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। रविवार को जयपुर में एक प्रेसवार्ता के दौरान दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस पार्टी में चरित्रहीन नेताओं की गैंग का सरगना बताया है।
उन्होंने कहा कि डोटासरा के बयान और उनके हालिया रवैये से यह साफ है कि कांग्रेस में नैतिकता और ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डोटासरा और उनकी पार्टी के अन्य नेता अपनी राजनीति में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
मंत्री दिलावर ने कहा कि विधानसभा की दोनों लॉबी में सुरक्षा की दृष्टि से सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं। यह व्यवस्था लोकसभा में भी है, लेकिन डोटासरा कैमरों से डरते हैं क्योंकि उन्हें भय है कि उनकी करतूत रिकॉर्ड होकर जनता के सामने न आ जाए। विधानसभा में लगाए गए कैमरों के मुद्दे पर भी दिलावर ने स्पष्ट किया कि यह कदम पूरी तरह से पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए उठाया गया है और कांग्रेस नेताओं द्वारा इसका विरोध करना सिर्फ उनकी नकारात्मक राजनीति को दिखाता है।
यह वीडियो भी देखें
उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर महिलाओं की निजता भंग करने के गलत आरोप लगाए हैं। चरित्रहीन व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में पीसीसी चीफ डोटासरा ने विधानसभा में लगे दो हिडन कैमरे को लेकर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर महिलाओं को देखना चाहते हैं। कैसी वेशभूषा और कैसी अवस्था में बैठी है और क्या बात कर रही है। केवल महिलाओं पर ज्यादा फोकस है। शर्म नहीं आती ऐसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए।