राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग-सरकार के बीच तनातनी, जानें क्या है असली वजह?

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि एक राज्य-एक चुनाव के तहत दिसम्बर में सभी नगरीय निकायों के चुनाव कराएंगे। इसी आधार पर तैयारी कर ली गई है। निकायों व वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना भी जल्द जारी होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता के 'कार्यकाल पूरा होने वाले निकायों-पंचायतों के चुनाव की घोषणा एक-दो दिन में करने' से जुड़े बयान के बाद मंत्री खरों ने सरकार की मंशा स्पष्ट की। खर्रा की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप समिति सूची को अंतिम रूप दे चुकी है। हालांकि, खर्रा ने हाइकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद उचित कदम उठाने की बात भी कहीं है।