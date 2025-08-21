Rajasthan: डमी अभ्यर्थी बैठाने और फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वालों पर SOG की बड़ी कार्रवाई, पीटीआई-पटवारी सहित 3 गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले मूल अभ्यर्थी दौसा के नांगल बेरसी निवासी सागर मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी वर्तमान में अजमेर के नसीराबाद स्थित पटवार मंडल देवला की डांग में पटवारी पद पर कार्यरत है। वर्ष 2024 में इस संबंध में मामला दर्ज हुआ था और सागर मीणा की जगह परीक्षा में बैठे डमी अभ्यर्थी रोशनलाल मीणा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।