Rajasthan: डमी अभ्यर्थी बैठाने और फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वालों पर SOG की बड़ी कार्रवाई, पीटीआई-पटवारी सहित 3 गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने तीन अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाने और फर्जी डिग्री लगाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि अध्यापक थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठने वाले राकेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया।
आरोपी राकेश बीकानेर के रणजीपुर बज्जू निवासी है। जयपुर कमिश्नरेट के सांगानेर थाने में वर्ष 2023 में इस संबंध में मामला दर्ज हुआ था। मामले में मूल अभ्यर्थी अरविंद कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका।
उन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले मूल अभ्यर्थी दौसा के नांगल बेरसी निवासी सागर मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी वर्तमान में अजमेर के नसीराबाद स्थित पटवार मंडल देवला की डांग में पटवारी पद पर कार्यरत है। वर्ष 2024 में इस संबंध में मामला दर्ज हुआ था और सागर मीणा की जगह परीक्षा में बैठे डमी अभ्यर्थी रोशनलाल मीणा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
फर्जी बीपीएड डिग्री से सरकारी पीटीआई बने बांसवाड़ा के भुंगडा स्थित कलालवाड़ा निवासी सौरव कलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी सौरव ने पीटीआइ भर्ती परीक्षा 2022 में पहले गिरफ्तार हो चुके प्रदीप शर्मा के जरिये जेएस यूनिवर्सिटी से बैकडेट में बीपीएड की फर्जी डिग्री प्राप्त कर नौकरी में लग गया था। तीनों आरोपियों से फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।