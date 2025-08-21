Rajasthan Rain: राजस्थान के 15 जिलो में बारिश का डबल अलर्ट, 3 घंटे के अंदर झमाझम वर्षा का अनुमान, मौसम विभाग की चेतावनी

Rajasthan rain:जयपुर:। राजधानी में 20 अगस्त की रात से ही झमाझम बारिश का सिलसिला रुक-रुककर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश दर्ज हो सकती है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के जयपुर, जयपुर शहर, अजमेर, और नागौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी सुबह-सुबह जारी की। इन जिलों में भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है।
दूसरी तरफ, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़ के आसपास के इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भी 3 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि कुछ जगहों पर तेज हवा चलने की उम्मीद है, वहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने बताया था कि बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक लगातार नए सिस्टम बनने की संभावना है, जिसका असर राजस्थान में बारिश के रूप में आया है। फिलहाल, अभी ज्यादातर बारिश पूर्वी राजस्थान के जिलों में हो रही है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी बारिश हो रही है।
अगस्त महीने में कम बारिश होने से प्रदेश के किसानों के लिए मुश्किल हो रही थी। श्रीगंगानगर और जैसलमेर जैसे जिलों से लगातार फसलें सूखने की खबरें आ रही थी, इस बीच अगर इन जिलों में भी बारिश होती है तो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। किसान लंबे समय से बारिश के इंतजार में थे।