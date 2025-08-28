Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अफसरों को चेताया- विद्युत घाटा घटाओ, नहीं तो अब एक्शन की बारी

Rajasthan News: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर की डिस्कॉम की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिजली वितरण में सुधार और लॉस कम करने पर तुरंत काम करें।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 28, 2025

Energy-Minister-Heeralal-Nagar
अधिकारियों की बैठक लेते ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। फोटो: पत्रिका

जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर की डिस्कॉम की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिजली वितरण में सुधार और लॉस कम करने पर तुरंत काम करें। मंत्री ने कहा कि हर सब डिविजन और सर्कल का निरीक्षण होगा और यदि विद्युत लॉस कम नहीं हुए तो जिम्मेदार अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी। अब हर स्थिति में ऐसे अफसरों की जवाबदेही तय होगी।

अधिकारियों को फील्ड में जाकर समस्याओं का समाधान करने और लंबित कनेक्शन की समयबद्ध सूची समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए। विशेष रूप से उन्होंने डिफेक्टिव मीटर बदलने में हुई देरी पर जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को चेताया। जयपुर डिस्कॉम में डिफेक्टिव मीटर शून्य किए गए थे, वही प्रक्रिया अब जोधपुर और अजमेर में भी लागू की जाएगी। विद्युत दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने अधिकारियों को रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए।

विद्युत लॉस की स्थिति

अजमेर डिस्कॉम- 7.55 प्रतिशत
जयपुर डिस्कॉम- 12.85 प्रतिशत
जोधपुर डिस्कॉम- 20.02 प्रतिशत
(लॉस का असर उपभोक्ताओं के बिल पर पड़ता है, इसीलिए इसे कम करने का फोकस रहा)

इनकी भी पालना करने के निर्देश

रबी सीजन की तैयारी : सभी डिस्कॉम को होमवर्क करके देना है कि रबी सीजन में बिजली आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। जीएसएस पर पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढा़ई जाएगी।
लंबित कनेक्शन : तय समय सीमा में ऐसे लंबित कनेक्शन की सूची समाप्त करें।
दुर्घटना रोकथाम : सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क किया जाए।
स्मार्ट मीटर और आरडीएसएस योजना : यदि अनुबंधित कंपनी काम नहीं कर पा रही है या नोटिस के बाद भी सुधार नहीं है तो टर्मिनेट करें।

Published on:

28 Aug 2025 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अफसरों को चेताया- विद्युत घाटा घटाओ, नहीं तो अब एक्शन की बारी

