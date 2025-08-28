Rajasthan: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अफसरों को चेताया- विद्युत घाटा घटाओ, नहीं तो अब एक्शन की बारी

रबी सीजन की तैयारी : सभी डिस्कॉम को होमवर्क करके देना है कि रबी सीजन में बिजली आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। जीएसएस पर पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढा़ई जाएगी।

लंबित कनेक्शन : तय समय सीमा में ऐसे लंबित कनेक्शन की सूची समाप्त करें।

दुर्घटना रोकथाम : सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क किया जाए।

स्मार्ट मीटर और आरडीएसएस योजना : यदि अनुबंधित कंपनी काम नहीं कर पा रही है या नोटिस के बाद भी सुधार नहीं है तो टर्मिनेट करें।

