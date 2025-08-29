Jaipur: जवाहर कला केंद्र में IAS निधि चौधरी की पेंटिंग्स का प्रदर्शन, अध्यात्म से लेकर प्रेम के भरे रंग; वन मंत्री ने किया उद्घाटन

यहां निधि चौधरी की पेंटिंग्स में केदारनाथ के साथ ही भगवान शिव की अन्य कथाओं की जानकारी लेने के लिए स्कूली बच्चे भी पहुंचे। उन्होंने हर एक पेंटिंग के बारे में विस्तार से जाना। यहां उन्होंने सूफीज्म के बारे में भी सवाल किए। वहीं कपास, मछलिया, स्त्री देह और मन, भगवान जन्नाथ व अन्य अध्यात्म और प्रेम की संवेदनाओं से भरपूर कला प्रदर्शनी को हर किसी ने सराहा। बता दें कि प्रदर्शनी का उद्घाटन वन मंत्री संजय शर्मा ने किया था। इस मौके पर विधायक युनूस खान, अहमदाबाद आईजी विधि चौधरी, गुजरात के आणंद जिला कलक्टर प्रवीण चौधरी भी मौजूद रहे।