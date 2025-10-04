नकली नोटों का गढ़ बनता राजस्थान! दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर, RBI तक पहुंचे जाली नोट — त्योहारी सीजन में रहें सावधान, ऐसे करें करेंसी की पहचान

जालसाज अक्सर त्योहारी मौसम में नकली करेंसी बाजार में फैलाते हैं। इसलिए कुछ आसान जांचें अपनाकर आप खुद को बचा सकते हैं:

महात्मा गांधी का वॉटरमार्क देखें — नोट को रोशनी में रखने पर गांधी जी की छवि और मूल्यवर्ग साफ दिखना चाहिए।

सुरक्षा धागा (Security Thread) — असली नोट में धागा टूटे-फूटे से दिखता है, लेकिन झुकाने पर लगातार “भारत” और “RBI” लिखा नजर आता है।

स्याही और छपाई की गुणवत्ता — असली नोट में छपाई साफ और धारदार होती है, नकली नोट में रंग उड़ता या धुंधला दिखता है।

सीरियल नंबर — हर नोट पर अंक एक समान फ़ॉन्ट में होते हैं। असमान या टेढ़े-मेढ़े अंक नकली होने का संकेत हैं।

माइक्रो-लेटरिंग — आवर्धक कांच से देखने पर गांधी जी की तस्वीर और धागे के बीच “RBI” और मूल्यवर्ग लिखा दिखना चाहिए।

देवनागरी अंक और भाषाएँ — पीछे की तरफ 15 भाषाओं में मूल्य लिखा होता है। नकली नोटों में अक्सर गलत फ़ॉन्ट या ग़लत वर्तनी होती है।

उभरी हुई छपाई (Intaglio Printing) — असली नोट को छूने पर गांधी जी की तस्वीर और अशोक स्तंभ का उभार महसूस होता है।