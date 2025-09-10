Fastag Parking : दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी फास्टैग पार्किंग शुरू, नई व्यवस्था के ये होंगे फायदे

Fastag Parking : अब गुलाबी नगर जयपुर में भी दिल्ली की तरह फास्टैग पार्किंग का सिस्टम शुरू हो गया है। अब मॉल्स में वाहन लेकर जाने पर न तो नकद पैसे देने होंगे और न ही क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। कार पर लगे फास्टैग को सिस्टम स्कैन करता है और शुल्क कटते ही बेरियर खुल जाता है। मालवीय नगर पुलिया के पास एक मॉल सहित कुछ अन्य मॉल्स में यह नवाचार शुरू किया गया है। प्रवेश पर शुल्क नहीं लिया जाता, केवल बाहर निकलते समय कैमरा फास्टैग स्कैन करके शुल्क कटता है।