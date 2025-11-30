Fertilizer scam: राजस्थान में बड़ा खुलासा, कंपनियों के पैकिंग बैग बदलकर तकनीकी यूरिया की अवैध बिक्री

Urea Seizure: जयपुर. कृषि आयुक्तालय जयपुर और चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देशन में शनिवार को आदान विक्रेताओं पर की गई औचक कार्रवाई में बड़े स्तर की अनियमितताएं सामने आईं। मांगरोल स्थित हरि मांगरोल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के गोदाम से कुल 420 संदिग्ध यूरिया के बैग जब्त किए गए। इनमें 160 संदिग्ध तकनीकी यूरिया, इफको के 50 बैग, उत्तम यूरिया के 60 बैग और किसान यूरिया के 150 बैग शामिल थे। इसके अतिरिक्त लगभग 550 खाली बैग भी मिले, जिनसे तकनीकी यूरिया को विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचने की आशंका गहरी हो गई।