Fertilizer scam: राजस्थान में बड़ा खुलासा, कंपनियों के पैकिंग बैग बदलकर तकनीकी यूरिया की अवैध बिक्री

Urea Seizure: जयपुर. कृषि आयुक्तालय जयपुर और चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देशन में शनिवार को आदान विक्रेताओं पर की गई औचक कार्रवाई में बड़े स्तर की अनियमितताएं सामने आईं। मांगरोल स्थित हरि मांगरोल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के गोदाम से कुल 420 संदिग्ध यूरिया के बैग जब्त किए गए। इनमें 160 संदिग्ध तकनीकी यूरिया, इफको के 50 बैग, उत्तम यूरिया के 60 बैग और किसान यूरिया के 150 बैग शामिल थे। इसके अतिरिक्त लगभग 550 खाली बैग भी मिले, जिनसे तकनीकी यूरिया को विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचने की आशंका गहरी हो गई।
प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट पाया गया कि कंपनियों के पैकिंग बैग बदलकर तकनीकी यूरिया की अवैध बिक्री की जा रही थी, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है। टीम द्वारा मौके पर ही नमूना आहरण कर जब्ती की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौजूद फर्म प्रतिनिधि तख्त सिंह ने बताया कि यह उर्वरक अनिल अंजना निवासी रानीखेड़ा का है। संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।
कार्रवाई में संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार जागा, उपनिदेशक उद्यान डॉ. शंकर लाल जाट सहित कई कृषि अधिकारी और पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।
