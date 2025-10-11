SMS अस्पताल ‘बीमार’, भीषण अग्निकांड के बाद सामने आई 5 खामियां, उठ रहे बड़े सवाल

ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग से पहले ही बिजली संबंधी खामियों के बारे में बताया गया था। इस संबंध में तत्कालीन ट्रॉमा इंचार्ज डॉ. अनुराग धाकड़ ने अस्पताल प्रशासन को कई बार पत्र भी लिखा था। उन्होंने लिखा था कि ट्रॉमा सेंटर में कई बार करंट आने के कारण मरीजों के इलाज में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं उन्होंने बताया था कि ट्रॉमा सेंटर के ऊपर बन रहे नए निर्माण कार्य के कारण कई बार विद्युत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया और यह तकनीकी गड़बड़ी आखिरकार त्रासदी में बदल गई।