Food Security: सख्ती आ रही काम, 37 लाख अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा, असल हकदारों को मिला लाभ

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह अभियान वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि अब लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, आयुष्मान दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का भी लाभ मिलेगा। जयपुर जिले में 2.6 लाख लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटाया और 2.8 लाख नए पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।