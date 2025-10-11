राजस्थान में पहली बार इस दिवाली पर ‘जगमगाएंगे’ सरकारी स्कूल, सरकार ने लिए ये बड़ा फैसला

इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कहा कि इस बार दीपावली केवल घरों में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी मनेगी। लगभग 65 हज़ार सरकारी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली पर पूरे कैंपस को रोशन किया जाए। इसके लिए स्कूल गतिविधि फंड से बजट आवंटित किया गया है। यह पहला अवसर होगा जब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दीपोत्सव का उत्सव इस तरह से मनाया जाएगा। हर स्कूल पूरी तरह से रोशन होगा और बच्चे भी इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे।