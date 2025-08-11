11 अगस्त 2025,

सोमवार

जयपुर

SI Paper Leak: पूर्व सीएम के PSO ने मोटी रकम देकर खरीदा था पेपर, पुलिस लाइन से भागे SI की तलाश जारी

SI Paper Leak:एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार ने बेटे के लिए मोटी रकम देकर पेपर खरीदा था।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 11, 2025

SI-paper-leak
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी राजकुमार। फोटो: पत्रिका

जयपुर। एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार ने बेटे के लिए मोटी रकम देकर पेपर खरीदा था। सूत्रों के अनुसार राजकुमार पूर्व में भी एक मंत्री का पीएसओ रह चुका है।

वर्ष 2008 में उक्त मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लाइजनिंग अधिकारी कुंदन पाण्ड्या से उसकी मुलाकात हुई थी। कुंदन की बाबूलाल कटारा (पूर्व आरपीएससी सदस्य) से पहचान थी, जिससे पेपर मिलने की जानकारी राजकुमार को थी। उसने कुंदन से बेटे भरत के लिए सौदा तय किया। रकम कितनी दी गई, इस संबंध में एसओजी पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें

एसआई भर्ती पेपर लीक में पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ और उसका बेटा गिरफ्तार
जयपुर
image

सीकर पुलिस लाइन से भागे एसआइ रविन्द्र की तलाश जारी

पेपर लेने के बाद एसआइ बने रविन्द्र को राजकुमार ने पेपर उपलब्ध कराया था। रविन्द्र सीकर पुलिस लाइन से भागने के बाद लगातार ठिकाने बदल रहा है और एसओजी उसकी तलाश कर रही है।

गिरफ्तार एसआइ सत्येन्द्र भी रह चुका विधायक का पीएसओ

पेपर लीक मामले में गिरफ्तार एसआइ सत्येन्द्र यादव भी 2014 से 2023 तक एक मंत्री के आवास पर गार्ड, अन्य मंत्री और एक विधायक का पीएसओ रह चुका है। बाद में उसका चयन एसआइ में हुआ था।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी तलाक का खेल, RSSB अध्यक्ष ने लिया सख्त एक्शन का फैसला; SOG भी करेगी कार्रवाई
जयपुर
alok raj

संबंधित विषय:

paper leak

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 09:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SI Paper Leak: पूर्व सीएम के PSO ने मोटी रकम देकर खरीदा था पेपर, पुलिस लाइन से भागे SI की तलाश जारी

