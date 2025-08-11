SI Paper Leak: पूर्व सीएम के PSO ने मोटी रकम देकर खरीदा था पेपर, पुलिस लाइन से भागे SI की तलाश जारी

वर्ष 2008 में उक्त मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लाइजनिंग अधिकारी कुंदन पाण्ड्या से उसकी मुलाकात हुई थी। कुंदन की बाबूलाल कटारा (पूर्व आरपीएससी सदस्य) से पहचान थी, जिससे पेपर मिलने की जानकारी राजकुमार को थी। उसने कुंदन से बेटे भरत के लिए सौदा तय किया। रकम कितनी दी गई, इस संबंध में एसओजी पूछताछ कर रही है।