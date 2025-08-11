SI Paper Leak: पूर्व सीएम के PSO ने मोटी रकम देकर खरीदा था पेपर, पुलिस लाइन से भागे SI की तलाश जारी

जयपुर। एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार ने बेटे के लिए मोटी रकम देकर पेपर खरीदा था। सूत्रों के अनुसार राजकुमार पूर्व में भी एक मंत्री का पीएसओ रह चुका है।
वर्ष 2008 में उक्त मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लाइजनिंग अधिकारी कुंदन पाण्ड्या से उसकी मुलाकात हुई थी। कुंदन की बाबूलाल कटारा (पूर्व आरपीएससी सदस्य) से पहचान थी, जिससे पेपर मिलने की जानकारी राजकुमार को थी। उसने कुंदन से बेटे भरत के लिए सौदा तय किया। रकम कितनी दी गई, इस संबंध में एसओजी पूछताछ कर रही है।
पेपर लेने के बाद एसआइ बने रविन्द्र को राजकुमार ने पेपर उपलब्ध कराया था। रविन्द्र सीकर पुलिस लाइन से भागने के बाद लगातार ठिकाने बदल रहा है और एसओजी उसकी तलाश कर रही है।
पेपर लीक मामले में गिरफ्तार एसआइ सत्येन्द्र यादव भी 2014 से 2023 तक एक मंत्री के आवास पर गार्ड, अन्य मंत्री और एक विधायक का पीएसओ रह चुका है। बाद में उसका चयन एसआइ में हुआ था।