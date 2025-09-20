Rajasthan : ओडिशा के पूर्व डीजीपी मोहंती बरी, जयपुर में कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, जानें क्या है मामला

सुनवाई के दौरान सामने आया कि वर्ष 2004 में ओडिशा के पूर्व महानिदेशक विद्याभूषण मोहंती के बेटे बीटी होत्रा मोहंती को अलवर में जर्मन युवती से बलात्कार के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई। 2006 में बीमार मां से मिलने के लिए 15 दिन का पैरोल लेकर फरार हो गया, जिसके बारे में लालकोठी थाने में एफआइआर दर्ज हुई। इसमें बेटे को फरार करवाने के लिए उसके पिता को जिम्मेदार बताया गया था।