Free Sonography: अब नहीं लगेगी सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारें, जानें कैसे मिलेगा सोनोग्राफी का मुफ्त लाभ

Pregnancy Care: जयपुर। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को अब सोनोग्राफी जांच के लिए सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार की मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती माताओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्यूआर कोड आधारित वाउचर जारी किया जाता है। इस वाउचर के माध्यम से महिलाएं 1,363 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर नि:शुल्क जांच करवा सकती हैं। निजी केन्द्रों को सरकार सीधे बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करती है।