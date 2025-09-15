Service Camps: 17 सितम्बर से लगेंगे सेवा शिविर, जनता की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

Urban Service Camp: जयपुर। राज्य सरकार ने आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितम्बर से शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों के आयोजन की घोषणा की है। ये शिविर सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत लगाए जाएंगे। जयपुर जिले में शिविरों की रूपरेखा तय करने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई।