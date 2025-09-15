Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Service Camps: 17 सितम्बर से लगेंगे सेवा शिविर, जनता की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

Citizen Facilities: शिविरों में मिलेगा योजनाओं और सुविधाओं का एक ही स्थान पर लाभ, सरकार का जनकल्याण प्रयास, हर नागरिक तक पहुँचेगी सुविधा, अब लंबित काम निपटेंगे मौके पर ही, अधिकारी रहेंगे मौजूद।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 15, 2025

Urban Service Camp: जयपुर। राज्य सरकार ने आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितम्बर से शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों के आयोजन की घोषणा की है। ये शिविर सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत लगाए जाएंगे। जयपुर जिले में शिविरों की रूपरेखा तय करने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई।

कलक्टर ने बताया कि शहरी सेवा शिविर 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक नगर निगम हेरिटेज, ग्रेटर, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के प्रत्येक वार्ड में होंगे। वहीं, ग्रामीण शिविर भी 17 सितम्बर से शुरू होंगे और पंचायत भवन, स्कूल या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
शिविरों का समय प्रात: 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक रहेगा।

शिविरों में होंगे मुख्य कार्य

क्रमांककार्य का विवरण
1सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर और नई लाइट लगाना
2टूटे फेरोकवर, क्रॉस व ब्लैक स्पॉट की मरम्मत
3सीवरेज कनेक्शन और रिपेयर
4सार्वजनिक पार्क और शौचालयों की सफाई व रिपेयर
5लंबित पत्रावलियों का निस्तारण
6विभिन्न प्रकार के पट्टे (स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती 69ए, कृषि भूमि)
7नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण मंजूरी
8ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन
9जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन
10सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन
11प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के आवेदन
12प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन
13एसबीएम 2.0 के तहत घरेलू शौचालय निर्माण आवेदन
14किसानों की रजिस्ट्री, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड और प्रेरणा
15जाति व मूल निवास प्रमाणपत्र बनाना और वितरण

Published on:

15 Sept 2025 09:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Service Camps: 17 सितम्बर से लगेंगे सेवा शिविर, जनता की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

