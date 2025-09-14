Millet Outlets: बड़ी उपलब्धि, राजस्थान में लक्ष्य से 4 गुना अधिक खुले मिलेट आउटलेट्स

Shri Ann Products: जयपुर। राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा मिलेट आउटलेट्स खोलने के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। विभाग ने सितम्बर माह के अंत तक 34 आउटलेट्स खोलने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आमजन की बढ़ती मांग और सहकारी समितियों की सक्रियता से अब तक 152 आउटलेट्स शुरू किए जा चुके हैं। यह संख्या लक्ष्य से लगभग साढ़े चार गुना अधिक है, जो सहकारिता विभाग की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, मंजू राजपाल ने बताया कि इन आउटलेट्स का उद्देश्य श्री अन्न (मिलेट्स) को लोकप्रिय बनाना और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को आमजन तक सुलभ कराना है। साथ ही, महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों द्वारा निर्मित मिलेट उत्पादों की बिक्री से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।
इन आउटलेट्स पर सावां, कुटकी, कोदो, कांगनी और रागी जैसे श्री अन्न उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, श्री अन्न से बने बिस्किट, कुकीज, दलिया, फ्लेक्स, मल्टी ग्रेन आटा, नूडल्स और पोहा जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद भी लोगों की थाली तक पहुँच रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग इन उत्पादों को विशेष रूप से पसंद कर रहे हैं।
कॉनफेड के मार्केटिंग मैनेजर हनुमान अग्रवाल ने बताया कि नेहरू सहकार भवन स्थित कॉनफेड स्टोर में प्रतिमाह लगभग 1.50 लाख रुपए की बिक्री हो रही है। वहीं, श्रीगंगानगर और अलवर सहित कई जिलों के आउटलेट्स पर भी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। औसतन एक आउटलेट से 10 हजार रुपए प्रतिमाह की बिक्री दर्ज की जा रही है।