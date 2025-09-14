Millet Outlets: बड़ी उपलब्धि, राजस्थान में लक्ष्य से 4 गुना अधिक खुले मिलेट आउटलेट्स

Shri Ann Products: जयपुर। राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा मिलेट आउटलेट्स खोलने के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। विभाग ने सितम्बर माह के अंत तक 34 आउटलेट्स खोलने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आमजन की बढ़ती मांग और सहकारी समितियों की सक्रियता से अब तक 152 आउटलेट्स शुरू किए जा चुके हैं। यह संख्या लक्ष्य से लगभग साढ़े चार गुना अधिक है, जो सहकारिता विभाग की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।