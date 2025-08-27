Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Ganesh Chaturthi : जयपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, संगीनों के साए में हैं शहर के गणेश मंदिर, सुरक्षा व्यवस्था टाइट

Ganesh Chaturthi : जयपुर में गणेश चतुर्थी की धूम है। गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जयपुर शहर के गणेश मंदिरों के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दो शिफ्टों में तैनात रहेंगे अफसर और पुलिस बल।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 27, 2025

Ganesh Chaturthi is celebrated in Jaipur City Ganesh temples and Moti Dungri under shadow of bayonets Tight security
जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर। फोटो प्रवीन कुमार वर्मा

Ganesh Chaturthi : गणेश चतुर्थी पर शहरभर के गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस अवसर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और भीड़ के दबाव को देखते हुए मंदिर परिसर व आस-पास के इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया है।

सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा, रखे हुए हैं निगरानी

पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और स्वयं भी निगरानी रखे हुए हैं। डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि मोती डूंगरी मंदिर पर डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन, डीसीपी (क्राइम) अभिजीत सिंह, डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज, डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा और डीसीपी (ट्रैफिक) सुमित मेहरड़ा की ड्यूटी दो-दो शिफ्टों में रहेगी।

नहर वाले गणेश मंदिर के सुरक्षा की कमान डीसीपी (नॉर्थ) के जिम्मे

भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए पुलिस बल को भारी तैनाती की गई है। इसमें 14 एडिशनल डीसीपी, 20 एसीपी, 35 निरीक्षक 4 कंपनी आरएसी, 110 होमगार्ड और 760 पुलिसकर्मी शामिल है। नहर वाले गणेश मंदिर पर सुरक्षा की कमान डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा के जिम्मे रहेगी।

मोती डूंगरी मंदिर : वाहनों की आवाजाही से पूरी तरह बंद

यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोती डूंगरी मंदिर के आस-पास के मार्गों को वाहनों की आवाजाही से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने जेएलएन मार्ग और टोंक रोड पर आने-जाने वाले वाहनों को जेडीए चौराहा, त्रिमूर्ति सर्कल, धर्म सिंह सर्कल, नारायण सिंह तिराहा और तख्तेशाती रोड से डायवर्ट किया है।

