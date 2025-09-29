Good News: नवरात्रि,दुर्गा पूजा से दिवाली तक 25 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन, मिलेगी कंफर्म टिकट

North western Railway: उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने चालू त्योहारी सीज़न के दौरान नवरात्रि और दुर्गा पूजा से दिवाली तक ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 25 जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को त्योहार पर ट्रेनों में कंफर्म सीट मिल सकेगी। ​आगामी त्योहार से पहले हावड़ा, अहमदाबाद और मुंबई जैसे प्रमुख स्थानों के लिए जाने वाली नियमित ट्रेनों में पहले से वेटिंग लिस्ट अभी से लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन राज्यों से आने-जाने वाले कई यात्रियों को कन्फर्म टिकट पाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू होने पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलना तय है।