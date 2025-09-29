Patrika LogoSwitch to English

Good News: नवरात्रि,दुर्गा पूजा से दिवाली तक 25 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन, मिलेगी कंफर्म टिकट

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने चालू त्योहारी सीज़न के दौरान नवरात्रि और दुर्गा पूजा से दिवाली तक ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 25 जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को त्योहार पर ट्रेनों में कंफर्म सीट मिल सकेगी।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Sep 29, 2025

त्योहार पर 25 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन

North western Railway: उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने चालू त्योहारी सीज़न के दौरान नवरात्रि और दुर्गा पूजा से दिवाली तक ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 25 जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को त्योहार पर ट्रेनों में कंफर्म सीट मिल सकेगी। ​आगामी त्योहार से पहले हावड़ा, अहमदाबाद और मुंबई जैसे प्रमुख स्थानों के लिए जाने वाली नियमित ट्रेनों में पहले से वेटिंग लिस्ट अभी से लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन राज्यों से आने-जाने वाले कई यात्रियों को कन्फर्म टिकट पाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू होने पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलना तय है।

लंबी दूरी की ट्रेनों में सर्वाधिक भीड़

उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय की सूचना के अनुसार 25 स्पेशल ट्रेनें देश भर के महत्वपूर्ण केंद्र हावड़ा, पुणे, मऊ, तिरुपति, कानपुर सेंट्रल और बांद्रा को कवर करेंगी। इनमें खातीपुरा-हावड़ा, अजमेर-रांची, बीकानेर-शिरडी और अजमेर-बांद्रा के बीच चलने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर ट्रेनें आगामी दिवाली तक 6 से 10 फेरे लगाएंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपने गंतव्य तक जाने के लिए रेलवे की अधिकृत वेबसाइट पर जानकारी लेने की बात भी कही है। रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों की विस्तृत जानकारी और सूचना रेलवे वेबसाइट पर अपलोड की है।

इन ट्रेनों में यात्रियों का अतिरिक्त दबाव

ट्रेनों के कोच बढ़ाने के बावजूद राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से मुंबई, अमृतसर, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे जैसे प्रमुख शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के कई गंतव्यों के लिए ट्रेनें अभी फुल चल रही हैं। कई ट्रेनों में अभी से वेटिंग लिस्ट 100 के पार है वहीं अतिरिक्त यात्री दबाव के कारण टिकट काउंटरों और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टलों पर भारी दबाव पड़ने से यात्रियों को तत्काल टिकट लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे में ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

क्राउड मैनेजमेंट से संभालेंगे भीड़

जयपुर जंक्शन समेत राजस्थान के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इस बार त्योहार पर रेलवे प्रशासन ने संभावित यात्री दबाव को लेकर तैयारियां शुरू की हैं। जयपुर जंक्शन पर क्राउड मैनेजमेंट के तहत रेलवे अब जारी होने वाले प्लेटफार्म टिकट की संख्या में कटौती करेगा। वहीं प्लेटफार्म पर केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही ट्रेन आने से कुछ वक्त पहले एंट्री मिलेगी। इससे प्लेटफार्म पर भगदड़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने में रेलवे प्रशासन को आसानी होगी। इसके साथ ही त्योहार पर प्लेटफार्म और रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ और जीआरपी की गश्त भी बढ़ाई गई है।

दौसा

Updated on:

29 Sept 2025 02:43 pm

Published on:

29 Sept 2025 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: नवरात्रि,दुर्गा पूजा से दिवाली तक 25 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन, मिलेगी कंफर्म टिकट

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

