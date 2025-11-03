Free Coaching: खुशखबरी, अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी NEET-JEE की निःशुल्क क्लासेस

कार्यक्रम के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूलों और अन्य राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी इन ऑनलाइन सत्रों में भाग ले सकेंगे। विद्यार्थी लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से घर बैठे ही पढ़ाई कर पाएंगे। उन्हें फिजिक्सवाला ऐप का निःशुल्क एक्सेस मिलेगा, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार लेक्चर देख सकेंगे और ऑनलाइन टेस्ट व अभ्यास सामग्री का उपयोग कर सकेंगे।

विद्यार्थियों को किसी प्रकार की तकनीकी या शैक्षणिक समस्या न हो, इसके लिए इस कार्यक्रम को जिला शिक्षा अधिकारियों के समन्वय में संचालित किया जाएगा। साथ ही, विद्यार्थियों को निःशुल्क वीडियो लेक्चर, अध्ययन सामग्री और अभ्यास प्रश्नों की सुविधा दी जाएगी।

इस एमओयू के अंतर्गत फिजिक्सवाला संस्था आगामी दो वर्षों में करीब तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शिक्षा संसाधन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएगी। इस पहल से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कॉलरशिप की तैयारी में सहायता मिलेगी, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की समग्र तैयारी का अवसर प्राप्त होगा।