जयपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगी बड़ी राहत

प्रस्ताव को संबंधित अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य की समय सीमा और बजट का खुलासा किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, हाईवे पर शौचालयों की उपलब्धता से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजमार्ग की छवि में भी सुधार होगा।