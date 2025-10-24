Patrika LogoSwitch to English

जयपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगी बड़ी राहत

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर यात्रियों की सुविधा के लिए शाहजहांपुर से लेकर जयपुर तक 15 शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पहल से यात्रियों को राहत मिलेगी।

2 min read

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 24, 2025

jaipur-delhi-road

Photo- Patrika

जयपुर/बहरोड़। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर यात्रियों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए शाहजहांपुर से लेकर 200 फीट बायपास जयपुर तक 15 शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस पहल से न केवल वाहन चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी सुविधा मिलेगी।

वर्तमान स्थिति और समस्याएं

वर्तमान में, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर टोल प्लाजा को छोड़कर शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस व्यस्त हाईवे पर रोजाना हजारों वाहन चालक और यात्री सफर करते हैं, जिनमें ट्रक ड्राइवर, बस यात्री और निजी वाहन चालक शामिल हैं।

शौचालयों की कमी के कारण यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। खुले में शौच करने की मजबूरी न केवल असुरक्षित है, बल्कि यह स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। इस समस्या को देखते हुए शौचालय निर्माण का प्रस्ताव समय की मांग बन चुका है।

दिव्यांगजनों के लिए अलग सुविधा होगी

हाईवे प्रबंधन ने 15 शौचालयों के निर्माण की योजना बनाई है। ये शौचालय कई स्थानों पर बनाए जाएंगे ताकि यात्रियों को नियमित अंतराल पर सुविधा उपलब्ध हो सके।

प्रत्येक शौचालय को आधुनिक और स्वच्छता मानकों के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, शौचालयों में पानी की उपलब्धता, नियमित सफाई व्यवस्था, और उचित रखरखाव सुनिश्चित करने की योजना है।

हाईवे के मैनेजर महेंद्र चावला ने बताया, शौचालयों की कमी के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि हाईवे पर सफर का अनुभव भी बेहतर होगा।

आगे की राह

प्रस्ताव को संबंधित अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य की समय सीमा और बजट का खुलासा किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, हाईवे पर शौचालयों की उपलब्धता से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजमार्ग की छवि में भी सुधार होगा।

Published on:

24 Oct 2025 05:05 pm

