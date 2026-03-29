Rajasthan Electricity : खुशखबर, मार्च महीने में राजस्थान में घटी बिजली की भारी खपत, कंपनियों का अनुमान गड़बड़ाया

Rajasthan Electricity : जयपुर। इस बार मार्च माह में मौसम ने बिजली कंपनियों के अनुमान को बिगाड़ दिया। आमतौर पर गर्मी की शुरुआत के साथ बढ़ने वाली बिजली मांग इस बार अपेक्षा से काफी कम रही। मार्च के पहले 22 से 25 दिनों में प्रदेश में कुल बिजली खपत 62746 लाख यूनिट दर्ज हुई, जो पिछले साल की समान अवधि में 68247 लाख यूनिट रही थी। यानि, इस बार करीब 5500 लाख यूनिट कम खपत हुई है।